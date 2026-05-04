Genova entra in CERMAGe: la comunità energetica metropolitana diventa la più grande CER pubblica del territorio

Genova. La Città Metropolitana di Genova ha accolto con soddisfazione la decisione della Giunta comunale di avviare l’iter di adesione a Cermage, comunità energetica rinnovabile che l’Ente metropolitano ha fondato, strutturato e aperto progressivamente a tutto il territorio.

Un’adesione che arriva in un momento in cui il tema dell’energia non è mai stato così centrale nel dibattito pubblico. Le tensioni sui mercati internazionali delle materie prime, l’instabilità delle forniture fossili e la crescita persistente dei prezzi in bolletta rendono urgente, per famiglie, imprese e istituzioni, trovare soluzioni concrete di autonomia energetica locale. Cermage offre esattamente questo:

Sul piano economico, la produzione e il consumo di energia rinnovabile a chilometro zero genera un risparmio diretto in bolletta per tutti gli associati, rafforzato da una tariffa incentivante garantita dal Gse per vent’anni e da un corrispettivo di valorizzazione sull’energia autoconsumata; gli incentivi così generati possono inoltre finanziare nuovi servizi per la comunità locale.

Sul piano ambientale, ogni kilowattora prodotto localmente riduce le emissioni di anidride carbonica e abbatte la dipendenza dalle fonti fossili, contribuendo in modo misurabile agli obiettivi di transizione ecologica del territorio.

Sul piano sociale, Cermage è uno strumento concreto di contrasto alla povertà energetica: consente anche a chi non dispone di impianti propri di accedere ai benefici dell’energia pulita, semplicemente aderendo come consumatore alla rete. Un modello che trasforma l’energia da problema individuale in risorsa collettiva.

Cermage è un progetto della Città Metropolitana di Genova ed è la prima comunità energetica a livello metropolitano in Italia, nata il 22 maggio 2025 e concepita fin dall’origine come infrastruttura aperta, destinata ad espandersi progressivamente a tutto il territorio metropolitano.

Fin dalle prime fasi, al fianco della Città Metropolitana hanno operato l’Università di Genova e l’Arcidiocesi di Genova, con cui è stato formalizzato un protocollo d’intesa che ha rafforzato la dimensione scientifica, etica e sociale dell’iniziativa. Hanno già aderito a Cermage i Comuni di Carasco, Borzonasca, San Colombano Certenoli, Ne, Uscio, Recco, Camogli, Sori, Bogliasco, Pieve Ligure, Rossiglione, Campo Ligure, Arenzano e Campomorone, insieme a numerosi soggetti privati del territorio metropolitano.

Oggi, l’ingresso del capoluogo ligure ne è la conferma più eloquente: con oltre 570.000 abitanti e un patrimonio edilizio pubblico tra i più estesi del Nord Italia, il Comune di Genova porta Cermage a diventare la comunità energetica rinnovabile con il più grande bacino potenziale di utenza pubblica dell’intero territorio metropolitano, e tra le più rilevanti a livello regionale.

“Cermage nasce da una visione precisa: la transizione energetica non si fa comune per comune, ma costruendo una rete metropolitana capace di fare sistema” dichiara la Consigliera Delegata a Pianificazione Strategica e Territoriale e Sviluppo Socio-Economico della Città Metropolitana di Genova. “La Città Metropolitana ha promosso questo progetto e supporta tutti i comuni che aderiscono all’individuazione degli impianti, alla progettazione esecutiva fino al reperimento dei finanziamenti. Oggi, con l’ingresso di Genova capoluogo, vediamo concretizzarsi l’architettura che avevamo immaginato: una comunità energetica di scala metropolitana, a guida pubblica, che diventa punto di riferimento per cittadini, imprese e istituzioni”.

“Aderire a Cermage significa fare una scelta concreta per i cittadini genovesi: ridurre i costi dell’energia, produrla localmente in modo pulito e garantire che i benefici della transizione energetica raggiungano tutti, anche chi è in maggiore difficoltà. Siamo convinti che le istituzioni debbano essere le prime a dare l’esempio, mettendo il patrimonio pubblico al servizio di un modello energetico più giusto e più moderno. L’ingresso in Cermage va esattamente in questa direzione” ha sottolineato l’assessora all’ambiente del Comune di Genova.

“L’adesione del Comune di Genova concretizza un progetto in cui la Città Metropolitana ha fortemente creduto e per questo ringrazio l’amministrazione comunale. L’ingresso del capoluogo ligure conferma la volontà delle istituzioni di costruire un futuro più attento all’ambiente, alla riduzione della spesa energetica e alla lotta alla povertà energetica, coinvolgendo l’intera comunità senza lasciare indietro nessuno” ha dichiarato il Presidente di Cermage.

Cermage è un’associazione senza scopo di lucro che consente a enti pubblici, imprese, cittadini e realtà del terzo settore di produrre energia da fonti rinnovabili, consumarla e condividerla localmente. I soci possono partecipare come produttori, consumatori o prosumer, soggetti in grado di fare entrambe le cose, ricevendo vantaggi economici proporzionali al proprio contributo. La Città Metropolitana garantisce a ciascuna configurazione territoriale supporto tecnico-amministrativo, assistenza legale, accesso agli incentivi del Gse e accompagnamento nella rendicontazione e nell’accesso ai fondi. Tra le attività in sviluppo: pianificazione di nuovi impianti, efficientamento energetico e promozione della mobilità elettrica.

Cermage resta una comunità aperta: tutti i Comuni metropolitani, così come cittadini, imprese e soggetti del territorio, possono aderire e contribuire alla costruzione di un modello energetico più equo, efficiente e sostenibile.