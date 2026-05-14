Genova Bee Month: tre domeniche dedicate a miele, api e biodiversità

Genova. A maggio Alpa Miele – Associazione Ligure Produttori Apistici – organizza il “Genova Bee Month“, una rassegna diffusa di eventi dedicati alle api, al miele e alla biodiversità urbana.
Tre domeniche di appuntamenti nel centro storico e sulle alture di Genova tra degustazioni guidate, laboratori per bambini e bambine, incontri divulgativi, spettacoli, passeggiate e attività dedicate al mondo degli impollinatori.
L’iniziativa si inserisce nel calendario della Giornata Mondiale delle Api e di Mielerie Aperte, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’apicoltura, alla tutela della biodiversità e alla conoscenza del territorio.
In Liguria, domenica 17, saranno inoltre coinvolte diverse aziende apistiche del territorio con aperture, degustazioni, visite in apiario e attività divulgative dedicate al mondo delle api e del miele.
Genova Bee Month 2026 è realizzato da Alpa Miele in collaborazione con realtà del territorio impegnate nella divulgazione e nella promozione del territorio. Collaborano all’iniziativa civ Sarzano Sant’Agostino, Giardini Luzzati, Cooperativa Il Ce.Sto, Cooperativa Solidarietà e Lavoro, AMi – Ambasciatori dei Mieli, Onaf, Onas, Unaapi, Mielerie Aperte, the Honey bar, l’Ape in Bottega.
Il programma del Bee Month
Domenica 17 maggio – The Honey Bar
(Salita del Prione 30r)
- ore 11.00
Degustazione guidata di mieli liguri, formaggi e salumi
a cura di AMi, ONAF e ONAS
- ore 16.00
Laboratorio “Palline di Semi per api e fiori”
per bambini e bambine con merenda pane & miele
- ore 18.00
Workshop “Mixology con il miele”
a cura di Gennaro Acampora
Domenica 24 maggio – Giardini Luzzati / Casa di Colombo
- ore 11.00 – Area Archeologica, Giardini Luzzati
Degustazione guidata di mieli liguri e idromele
- ore 15.30 – Chiostro di Sant’Andrea, Casa di Colombo
Laboratorio “Un pitin d’amê”
per bambini e bambine, con merenda pane & miele
- ore 17.00 – Chiostro di Sant’Andrea, Casa di Colombo
Spettacolo “Il Circo delle Api”
teatro da prato di e con Sara Micol Natoli
Domenica 31 maggio – Cremagliera di Granarolo / Bee Hotel del Righi
Passeggiata guidata facile da Granarolo al Bee Hotel del Righi, con approfondimento su natura e “altre api”, insieme alla guida ambientale Matteo Galeazzo.
Conclusione con merenda pane & miele.