Genova Bee Month: tre domeniche dedicate a miele, api e biodiversità

Genova. A maggio Alpa Miele – Associazione Ligure Produttori Apistici – organizza il “Genova Bee Month“, una rassegna diffusa di eventi dedicati alle api, al miele e alla biodiversità urbana.

Tre domeniche di appuntamenti nel centro storico e sulle alture di Genova tra degustazioni guidate, laboratori per bambini e bambine, incontri divulgativi, spettacoli, passeggiate e attività dedicate al mondo degli impollinatori.

L’iniziativa si inserisce nel calendario della Giornata Mondiale delle Api e di Mielerie Aperte, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’apicoltura, alla tutela della biodiversità e alla conoscenza del territorio.

In Liguria, domenica 17, saranno inoltre coinvolte diverse aziende apistiche del territorio con aperture, degustazioni, visite in apiario e attività divulgative dedicate al mondo delle api e del miele.

Genova Bee Month 2026 è realizzato da Alpa Miele in collaborazione con realtà del territorio impegnate nella divulgazione e nella promozione del territorio. Collaborano all’iniziativa civ Sarzano Sant’Agostino, Giardini Luzzati, Cooperativa Il Ce.Sto, Cooperativa Solidarietà e Lavoro, AMi – Ambasciatori dei Mieli, Onaf, Onas, Unaapi, Mielerie Aperte, the Honey bar, l’Ape in Bottega.

Il programma del Bee Month

Domenica 17 maggio – The Honey Bar

(Salita del Prione 30r)

ore 11.00

Degustazione guidata di mieli liguri, formaggi e salumi

a cura di AMi, ONAF e ONAS

ore 16.00

Laboratorio “Palline di Semi per api e fiori”

per bambini e bambine con merenda pane & miele

ore 18.00

Workshop “Mixology con il miele”

a cura di Gennaro Acampora

Domenica 24 maggio – Giardini Luzzati / Casa di Colombo

ore 11.00 – Area Archeologica, Giardini Luzzati

Degustazione guidata di mieli liguri e idromele

ore 15.30 – Chiostro di Sant’Andrea, Casa di Colombo

Laboratorio “Un pitin d’amê”

per bambini e bambine, con merenda pane & miele

ore 17.00 – Chiostro di Sant’Andrea, Casa di Colombo

Spettacolo “Il Circo delle Api”

teatro da prato di e con Sara Micol Natoli

Domenica 31 maggio – Cremagliera di Granarolo / Bee Hotel del Righi

Passeggiata guidata facile da Granarolo al Bee Hotel del Righi, con approfondimento su natura e “altre api”, insieme alla guida ambientale Matteo Galeazzo.

Conclusione con merenda pane & miele.