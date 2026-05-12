Genova Beach Soccer Cup 2026, si entra nel vivo: nel fine settimana le finali



Genova. La Genova Beach Soccer Cup 2026 entra nel vivo con un weekend di grande spettacolo sulla sabbia, tra calcio e intrattenimento. Il torneo internazionale, che porterà a Genova alcune tra le più interessanti realtà europee del beach soccer, prenderà il via venerdì con la fase a gironi e si concluderà domenica con le finali che assegneranno il trofeo 2026. Giovedì sera, alla presenza delle principali istituzioni politiche e sportive del territorio, si terrà il welcome cocktail ufficiale della manifestazione.

Saranno dieci le squadre partecipanti: Città di Milano, Portsmouth BS (Regno Unito), Pafos (Cipro), Faventia, Minots Marseille (Francia), Tirrena, Union Vrede (Belgio), Cevennes (Francia), Cervo BS e Genova, protagoniste di tre giornate intense di gare.

Il torneo si aprirà venerdì mattina alle ore 11 con Milano-Portsmouth BS, mentre la formazione di Genova debutterà alle 16 contro Milano prima della sfida serale contro i francesi del Minots Marseille. Sabato sarà ancora dedicato alla fase a gironi, con incontri in programma dalle 11 alle 20. La squadra di casa tornerà in campo alle 13 contro Portsmouth BS e alle 20 contro Tirrena, in una giornata che contribuirà a definire il quadro delle finali.

Domenica spazio alle gare decisive: dalle finali per i piazzamenti fino alla finalissima delle 18:15, che assegnerà il titolo della Genova Beach Soccer Cup 2026. In programma anche le due semifinali, previste alle 14:30 e alle 15:45, oltre alla finale per il terzo posto alle 17.

“La Genova Beach Soccer Cup si conferma uno degli appuntamenti di riferimento del beach soccer internazionale, capace di coniugare sport, spettacolo e promozione del territorio in una cornice unica come il nuovo Zona Multisport Center di via delle Campanule – commenta il presidente Paolo Covotta –. Siamo pronti a dare il via a un torneo che in appena due anni è già arrivato a ospitare squadre da cinque Paesi diversi”.