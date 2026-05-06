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Genoa, ancora differenziato per Baldanzi e Norton-Cuffy

Designato l'arbitro per Firenze. Sinora in stagione convocati 12 under 20 in Prima squadra

Genoa Signorini

Genova. Il Genoa si è ritrovato al Signorini per preparare la trasferta di Firenze forte della salvezza raggiunta.

La commissione arbitri nazionale ha ufficializzato la designazione per la 36ª giornata e Fiorentina – Genoa è stata affidata all’arbitro Luca Massimi della sezione di Teramo. Per l’incarico di assistenti sono stati indicati Gamal Mokhtar e Alex Cavallina, rispettivamente delle sezioni di Lecco e Parma. L’attività di quarto ufficiale è stata assegnata all’arbitro Andrea Calzavara, tesserato nella sezione di Varese. La direzione della video assistenza vedrà all’opera l’arbitro Davide Massa, sezione di Imperia, con il supporto come avar dell’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

Baldanzi e Norton-Cuffy hanno seguito ancora percorsi differenziati. Di sicuro non sarà della partita Messias, 3 gol in 20 partite di campionato, per lui terapie dopo il primo infortunio del 2026 a Bergamo.

A essere aggregati alla prima squadra per gli allenamenti diversi giocatori della Primavera: in questa stagione sono stati ben 12 gli under 20 convocati per partite ufficiali in prima squadra.

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