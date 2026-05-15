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Il parto

Genoa – Milan, ufficiale alle 12 di domenica 17 maggio

I figgi do Zena hanno rinunciato alla coreografia che avevano pensato per l'ultima partita in casa

Genoa Vs Bologna

Genova. Alla fine il posticipo alle 20.45 di lunedì è stato scongiurato: Genoa – Milan e le altre partite concomitanti per le squadre che si giocano la Champions League, si giocheranno domenica alle 12: Como – Parma, Juventus – Fiorentina, Pisa – Napoli e naturalmente Roma – Lazio

Il tira e molla romano alla fine ha portato a questa soluzione, con il programma della finale maschile degli internazionali d’Italia domenica alle 17.

I tifosi genoani, ancora ieri, avevano protestato anche sui social. I figgi do Zena hanno rinunciato alla coreografia che avevano pensato per l’ultima partita in casa.

 

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