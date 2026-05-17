Genova. Genoa – Milan 0-1 (51′ Nkunku)

51′ Batte lo stesso Nkunku e spiazza Bijlow, che si tuffa alla propria destra

49′ Calcio di rigore per il Milan: retropassaggio corto di Amorim verso Bijlow che non è molto reattivo e interviene falciando Nkunku. Il portiere rossoblù viene ammonito

46′ Si riparte, dopo un po’ di attesa, alle 13:09 per rispettare la contemporaneità, senza cambi con palla al Genoa che ora attacca verso la Nord

Primo tempo tra Genoa e Milan sul punteggio di 0-0, con il Grifone che nei primi 25 minuti ha schiacciato il Milan. La squadra di Allegri nel finale della prima frazione, ha alzato il baricentro rendendosi più pericolosa, ma un super Marcandalli ha evitato il peggio. A metà gara, però, latitano le vere occasioni da rete.

Genoa – Milan, primo tempo

Coreografia delle grandi occasioni per salutare questa stagione al Ferraris: striscione Un cuore grande così, che quando si abbassa lascia spazio a tutte le magliette rossoblù esposte con la scritta Every single day of my life. De Rossi prosegue con la difesa a quattro con Marcandalli e Otoa centrali, rientra Vasquez titolare come terzino sinistro, mentre è Ellertsson la scelta a destra. Confermato Amorim a centrocampo, Malinovskyi parte dal primo minuto nella sua ultima al Ferraris, salutato con calore nel pre-partita premiato anche con il Grifone d’Oro dell’Acg. Davanti Colombo, con Baldanzi e Vitinha alle sue spalle che svariano molto. Vitinha praticamente si abbassa all’altezza dei difensori in fase di non possesso.

Partenza molto positiva per i rossoblù, che creano subito un’occasione da rete all’8′: punizione battuta dalla sinistra da Malinovskyi, palla forte che rimbalza in area e la attraversa arrivando sui piedi di Vitinha che stoppa e conclude col sinistro, ma alza troppo la mira. Tiro sopra la traversa da buona posizione.

Primi 25 minuti di marca completamente genoana, che domina anche il possesso palla (oltre il 65%) e a strappi crea delle potenziali occasioni da rete come al 13′: Frendrup verticalizza per Vitinha sulla sinistra, cross basso in mezzo dove Baldanzi, in ottima posizione al centro del’area, non riesce ad arrivare sul pallone.

Il Milan inizia a farsi vedere in fase di attacco. Prima su calcio piazzato al 25′ con Nkunku: palla velenosa che rimbalza nell’area piccola e Bijlow incerto che non esce. Nessuno del Milan interviene e la sfera termina sul fondo vicino al palo. Al 28′ un break di Bartesaghi che ruba palla col Genoa sbilanciato consente a Gimenez di trovarsi in area solo davanti a Bijlow, ma Marcandalli, con un super recupero gli toglie il pallone.

La squadra di Allegri alza un po’ il baricentro, complice anche il calo di ardore del Genoa, e crea due palle gol nel giro di un minuto, al 39′: prima Rabiot mette un rasoterra in mezzo per Nkunku nell’area piccola ed è ancora una volta fondamentale l’anticipo di Marcandalli che si rifugia in corner. Sugli sviluppi è Fofana a colpire di testa: Bijlow ci mette i pugni.

Nell’intervallo annunciato il numero complessivo di presenze al Ferraris quest’anno: 626.932.

45′ Un minuto di recupero

39′ Sugli sviluppi colpo di testa di Fofana con Bijlow che libera coi pugni

39′ Occasione Milan: Rabiot mette nell’area piccola una palla rasoterra pericolosissima, ma Marcandalli, sempre lui, interviene e si rifugia in corner anticipando il tap-in di Nkunku

29′ Tentativo velleitario di Gimenez in rovesciata su cross di Jashari, palla solo sfiorata

28′ Grande recupero di Marcandalli su Gimenez dopo un break di Bartesaghi. Il messicano stava per tirare in area di rigore solo davanti a Bijlow

27′ Sponda di Frendrup per Malinovskyi che prova il tiro da fuori area: palla alta

26′ Batte Nkunku e la palla rimbalza nell’area piccola con Bijlow che non esce, ma anche con nessun giocatore del Milan che riesce a intervenire.

25′ Milan non pervenuto, Genoa che al momento ha il 65% di possesso palla. Solo ora i rossoneri (oggi in bianco) conquistano un calcio piazzato sulla trequarti del Grifone

13′ Genoa in controllo in questa prima parte di gara, Frendrup verticalizza per Vitinha sulla sinistra, cross basso in mezzo dove Baldanzi, in ottima posizione al centro del’area, non riesce ad arrivare sul pallone

8′ Occasione Genoa! Punizione battuta dalla sinistra da Malinovskyi, palla forte che rimbalza in area e la attraversa arrivando sui piedi di Vitinha che stoppa e conclude col sinistro, ma alza troppo la mira. Tiro sopra la traversa da buona posizione.

2′ Subito gioco fermo per un colpo subito al petto da Amorim

1′ Partiti, Genoa che attacca verso la Sud in questo primo tempo.

Ultima al Ferraris per il Genoa contro il Milan. I rossoblù salutano i propri tifosi e anche Ruslan Malinovskyi, oggi titolare, che non proseguirà l’avventura con i rossoblù come già annunciato nei giorni scorsi.

Per lui uno striscione nella Nord: “Meglio esserci lasciati, che non esserci mai incontrati, grazie Ruslan“. Ovazione e coro per lui alla lettura delle formazioni e premio “Il grifone d’oro” grazie alle votazioni dei bambini dell’Acg.

Con Ostigard indisponibile, spazio di nuovo a Otoa. Ellertsson è terzino insieme a Vasquez, che torna titolare insieme a Baldanzi. Amorim confermato dal primo minuto.

Prevista una coreografia nella Nord: montato uno striscione “Every single day of my life“sulla ringhiera della gradinata superiore e tante corde collegano la ringhiera della gradinata superiore con il parterre. Esposto lo striscione Un cuore grande così prima dell’inizio della gara.

Lo striscione per Malinovskyi

Pre.partita con la mini esibizione degli Ex Otago con “Gli occhi della luna”, dedicata a Vincenzo Claudio Spagnolo, e “Quando sono con te”.

Genoa – Milan, le formazioni

Genoa: Bijlow, Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vasquez, Amorim, Frendrup, Malinovskyi, Baldanzi, Vitinha, Colombo.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Leali, Sommariva, Klisys, Zatterstrom, Martin, Ouedraogo, Doucouré, Sabelli, Grossi, Masini, Lafont, Ekuban, Ekhator.

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi, Gimenez, Nkunku.

Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Vladimirov, Pulisic, Sardo, Loftus-Cheek, Ricci, Modric, Balentien, Fullkrug.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno; assistenti Alessandro Lo Cicero e Dario Cecconi; quarto ufficiale Matteo Marchetti. Var Paolo Silvio Mazzoleni, Avar: Giacomo Paganessi.

Spettatori: 31.302 ( di cui 28101 abbonati e 220 ospiti).