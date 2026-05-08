Il Genoa ottiene la licenza Uefa per la stagione 2026-2027

Genova. Buone notizie per il Genoa, che ha ottenuto la Licenza Uefa. Dopo anni in cui la documentazione non era stata neanche presentata, la società ha ottenuto il via libera dalla commissione di primo grado delle Licenze Uefa, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio in vista della stagione sportiva 2026/2027.

Un tassello che mancava dalla stagione 2021-2022 e che è stato possibile grazie al lavoro del presidente Dan Sucu, del ceo Andres Blazquez, ma anche del Cfo Stefano Vincis. Il Genoa, dunque, si è riallineato con le richieste dell’Uefa che riguardano gestione, struttura, finanza. Negli anni scorsi uno dei problemi principali era stato quello delle transazioni con le società estere, evidentemente superato.

Introdotto nel 2002 come serie di requisiti che i club devono soddisfare per poter partecipare alle competizioni Uefa, il sistema di licenze per club della Uefa è diventato il punto di riferimento per la good governance nel calcio europeo ma anche in altri sport.

Nel corso del tempo, la concessione delle licenze ai club è diventata una componente fondamentale della strategia di sviluppo di ciascuna federazione, oltre a guidare le decisioni e le operazioni dei singoli club.

L’ultima edizione del regolamento risale a settembre 2025 per i club maschili ed è consultabile sul sito della Uefa. Rispettare questi canoni rappresenta uno standard necessario.

Il Genoa ha un brutto ricordo, risalente ormai a oltre 10 anni fa, sulla questione licenza Uefa: nella stagione 2014-2015 arrivò sesto, ma non poté disputare la qualificazione all’Europa League per l’assenza della Licenza al suo posto andò la Sampdoria.

Queste le altre squadre che hanno ottenuto il via libera:

Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. (Stadio di Bergamo/New Balance Arena di Bergamo); Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna); Cagliari Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine); Como 1907 S.r.l. (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia); U.S. Cremonese S.p.A. (Stadio Giovanni Zini di Cremona); A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Stadio Artemio Franchi di Firenze); Genoa C. & F.C. S.p.A. (Stadio Luigi Ferraris di Genova); F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano); Juventus F.C. S.p.A. (Juventus Stadium/Allianz Stadium di Torino); S.S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma); A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano); S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Diego Armando Maradona di Napoli); Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma); A.S. Roma S.r.l. (Stadio Olimpico di Roma); U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia); Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico Grande Torino di Torino); Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine); Hellas Verona F.C. S.p.A. (Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona).