Genoa, De Rossi: “Quando dico che siamo salvi non lo faccio per spocchia, siamo ancora più vicini”

Bergamo. “Un pochino ho avuto paura negli ultimi minuti. Secondo me oggi hanno creato di più rispetto alla gara d’andata. È normale soffrire un po’, ma nel primo tempo siamo riusciti a metterli in difficoltà“. Questo l’esordio ai microfoni di Sky di mister Daniele De Rossi. Questa sera il suo Genoa ha pareggiato 0-0 sul campo dell’Atalanta avvicinandosi all’obiettivo salvezza: se la Cremonese non dovesse battere la Lazio, sarebbe matematica già in questo turno.

“Quando dico che siamo salvi non lo faccio per spocchia, ma perché orientativamente questo punto ci avvicina ancora di più all’obiettivo – continua -. È stato un bel percorso. Sono soddisfatto: abbiamo giocato alla pari anche contro una squadra come il Como”.

Sulla voglia di crescere come allenatore in un ambiente come quello del Genoa in cui si è sentito subito in simbiosi: “Io ho ambizioni, ma non ho fretta. Ho fatto tanti subentri e non ho mai iniziato e concluso una stagione. Il mio lavoro lo sto facendo sul campo, ma anche nel chiedere e nel far capire alla società quanto questo gruppo sia pieno di qualità e quanto questa squadra debba rimanere forte. Il Genoa arriva da una situazione particolare che si trascina da diversi anni. Abbiamo bisogno di fare delle cessioni, come tante altre squadre italiane. Però sono convinto che ci sia una voglia incredibile da parte dei dirigenti di continuare a crescere“.

Su Amorim: “È vero che il giallo l’ha un po’ condizionato, ma è un giocatore maturo e lo ha dimostrato. Penso che possa essere uno dei nostri punti di forza. Il direttore lo ha scovato in modo molto interessante. Può essere importante anche nella fase di non possesso, ma dobbiamo migliorare come squadra”.