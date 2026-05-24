Genoa, De Rossi dopo il Lecce: “Il contratto e la voglia di stare qui mi legano al Genoa anche l’anno prossimo”

Nella bolgia del Via del Mare di Lecce, il Genoa conclude la sua stagione. Lo fa con una sconfitta per 1-0 contro il Lecce, firmata Lameck Banda. Poca amarezza, chiaramente, per Daniele De Rossi. Sfuma l’opportunità di migliorare il punteggio ottenuto l’anno scorso (43, quest’anno invece 41), ma resta la soddisfazione per una buona stagione e lo sguardo è già rivolto all’anno prossimo. Queste dunque le parole di De Rossi a Sky Sport.

Commenta il mister sulla partita: “L’ambiente ce lo immaginavamo. Siamo partiti lenti, pensavo ci attendessero di più. Dovevamo essere più pronti, soprattutto dovevamo essere più veloci ad andare in verticale. Nel secondo tempo abbiamo fatto solo noi la partita e avuto due occasioni clamorose, ma comunque si poteva pretendere di più“.

Ci sono anche delle note liete: “Cogliamo gli aspetti positivi, hanno esordito ragazzi (Grossi e Carbone, ndr) che ci hanno aiutato per tutto l’anno e che hanno spinto come muli anche quando sapevano di non essere nemmeno convocati. È un bene per tutto il Genoa”.

Sull’anno prossimo, infine: “Io rimango, ed è auspicabile anche che rimangano tanti giocatori. È possibile fare meglio. Io ho un contratto, questo e la voglia di stare qui mi legano al Genoa“.