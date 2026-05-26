“We care Genoa”, nasce il comitato medico-scientifico. Ricciardella: “Progetto che mette al centro il senso di comunità”

Genova. Genoa, il club più longevo d’Italia, nella città e nella regione più longeve del Paese, ha il piacere di annunciare la nascita di “We Care Genoa“, il Comitato Medico Scientifico istituito all’interno dei propri organismi di controllo.

Il progetto nasce con l‘obiettivo di convogliare in forma permanente e sistematica, sotto la supervisione del Dottor Alessandro Corsini, responsabile sanitario del club, e con il coordinamento del Professor Matteo Bassetti, un team di professionisti, eccellenze nei rispettivi campi scientifici, accomunati dal senso di appartenenza ai colori rossoblù. Insieme al partner di riferimento CDS – La tua Casa della Salute in qualità di Health-Tech Center, l’iniziativa si prefigge l’obiettivo di tutelare la salute di atlete, atleti e delle rispettive famiglie appartenenti a tutte le rappresentative del club.

“We Care Genoa” rappresenta un modello medico-sanitario che ambisce all’eccellenza, pur rimanendo profondamente radicato nel territorio e nei valori di solidarietà e compartecipazione che appartengono al dna del Genoa. Un paradigma ispirato all’eredità lasciata da James Richardson Spensley, medico, filantropo, filosofo e capitano nell’epoca pionieristica del club. Tra gli obiettivi del Comitato vi è anche quello di creare una forte interazione tra il settore medico, i membri del Comitato e il territorio, trasferendo alla popolazione il know-how relativo ai corretti stili di vita e ai percorsi di prevenzione e cura sviluppati per gli atleti professionisti.

A supporto del progetto c’è CDS – La tua Casa della Salute, Gruppo attivo in Liguria, Piemonte, Sardegna e Valle d’Aosta, con 43 strutture sul territorio e da anni Medical Partner del Genoa, capace di tradurre concretamente queste iniziative in campagne di prevenzione dedicate ai sostenitori e alla cittadinanza. La sinergia con questo partner alimenta l’ambizione di proporre ed espandere il modello a livello nazionale, anche attraverso il supporto della Lega Serie A, con l’obiettivo di organizzare nel 2027 un convegno divulgativo promosso dal Genoa sul tema della longevità.

L’elenco completo degli 11 componenti del Comitato Medico Scientifico del Genoa CFC

Franco Alessandri: Ginecologia, Matteo Bassetti: Malattie Infettive, Pietro Berrino: Chirurgia Plastica, Marco Di Pierro: Urologia, Matteo Formica: Ortopedia, Germano Gaggioli: Cardiologia, Giovanni Mancuso: Anestesia e Rianimazione, Giuseppe Moratti: Otorinolaringoiatria, Italo Porto: Malattie Cardiovascolari, Luca Ramenghi: Pediatria e Neonatologia, Federico Santolini: Ortopedia e Traumatologia, Carlo Trompetto: Fisiatria e Neuroriabilitazione.

L’Amministratore della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo afferma: “Come Lega Calcio Serie A siamo sempre più convinti che il calcio non sia soltanto passione, competizione e spettacolo, ma anche una straordinaria forza capace di generare valore, cultura e attenzione verso le persone. La tutela della salute rappresenta una responsabilità fondamentale, dentro e fuori dal campo, ed è per questo che il Comitato istituito dal Genoa CFC assume un significato così importante”.

“Già nel suo nome c’è l’essenza di una missione che va oltre il calcio: prendersi cura delle persone, della loro salute e del benessere dell’intera comunità che vive attorno a una Società sportiva. È un impegno che parla di sensibilità, vicinanza e responsabilità sociale – aggiunge – Non è un caso che questo messaggio arrivi dal Club più longevo d’Italia: una Società che, attraverso la propria storia, testimonia come longevità significhi anche capacità di mantenere e custodire nel tempo determinati valori. Perché la vera forza di un club non si misura soltanto nei risultati sportivi, ma nella capacità di lasciare un’eredità positiva, di costruire progetti duraturi al servizio del prossimo.

“Per questo la Lega Calcio Serie A sostiene con convinzione questa iniziativa: perché crediamo che progetti come questo possano diventare un esempio concreto, capace di ispirare tutto il movimento calcistico italiano e di dimostrare come il calcio, quando si mette al servizio delle persone, possa lasciare un segno profondo nella società”, conclude De Siervo.

“Siamo molto grati all’AD De Siervo per questo saluto istituzionale e ringraziamo il Dottor Corsini, il professor Bassetti e ogni membro del Comitato, per il contributo che stanno già apportando su più tavoli. Nel quadro dei processi di innovazione ed efficientamento, nei quali CDS, nostro Medical Partner, ha giocato un ruolo cruciale, questo è un passaggio chiave lungo la strada intrapresa e in un settore di primaria importanza come quello medico. L’intento è di avvalerci di un organismo che preservi nel concreto lo stato di salute e il benessere del club, sotto diverse angolazioni e visioni, strutture e dimensioni”, esordisce il direttore generale Flavio Ricciardella.

“Oggi per noi è un giorno molto importante perché prestiamo un progetto che va oltre al calcio e mette al centro la salute e il senso di comunità. Non si prenderà cura solo dei tesserati, ma anche delle loro famiglie e di tutta la comunità rossoblù, a partire dai tifosi. Non è un punto di arrivo ma è solo l’inizio di un’iniziativa in cui crediamo molto”, conclude il direttore generale.

“L’incontro di oggi rappresenta il punto di partenza di un percorso ambizioso. Provo grande entusiasmo e orgoglio nel veder nascere un progetto che unisce competenze cliniche, scientifiche e umane. L’idea è di favorire un interscambio continuo di conoscenze e formazione tra il mondo del calcio professionistico e la comunità, sulla base delle esperienze, metodologie e della cultura della prevenzione sviluppate all’interno del Genoa. Siamo molto stimolati dal fatto che le istituzioni abbiano compreso e condividano il valore di questa proposta, nella visione di un calcio realmente vicino alle persone e promulgatore di cultura medica, prevenzione, ricerca e innovazione“, sottolinea il dottor Alessandro Corsini, responsabile settore sanitario del club.

“Ho trovato una grande collaborazione – prosegue il responsabile sanitario rossoblù – il compito di entrare a stagione in corso è stato più facile del previsto. Il Genoa e il calcio hanno un compito di far divertire tutti noi tifosi ma anche di essere di esempio e supportare la nostra società. E l’iniziativa vuole trasferire questo all’interno della società. La crescita che ha avuto il club la possiamo trasferire all’interno del territorio. In questo contesto ci siamo incontrati con Bassetti, abbiamo parlato delle peculiarità di questo territorio ed è nata questa iniziativa”.

“Come funzionerà il sistema per le prenotazioni? Ci sarà una pagina web che verrà messa online domani (mercoledì 27 maggio ndr) dove ci si potrà iscrivere gratuitamente, in automatico. Inserendo il codice fiscale si sarà riconosciuti all’interno delle strutture CDS. In base ad età ed altre informazioni verranno proposti dei percorsi idividuali, di prevenzione. Per quanto riguarda le partite, è un assist al Genoa che credo sarà accolto, basterà essere presenti alla partita per accedere a queste attività di prevenzione che sono fondamentali”.

“Grazie alle professionalità di ogni componente del Comitato, per il quale stiamo ricevendo adesioni da colleghi preparati ed entusiasti, puntiamo a essere promotori di un valore assoluto, nelle dinamiche e logiche più moderne e all’avanguardia, partendo dal concetto base di longevità. Una longevità intesa certo come durata della vita, ma soprattutto come qualità della stessa sotto forma di benessere, sia fisico che mentale. L’obiettivo è anche incentivare, a livello di collettività, comportamenti responsabili attraverso il coinvolgimento di testimonial come i calciatori”, spiega il professor Matteo Bassetti.

“Siamo felici di poter accogliere l’invito del Genoa e di essere parte integrante di un progetto meritorio focalizzato sulle buone pratiche della prevenzione. CDS mette a disposizione alcuni dei suoi migliori professionisti, che saranno parte del neocostituito comitato scientifico, oltre a tecnologie all’avanguardia, strutture capillarmente distribuite sul territorio e il proprio know-how specifico in ambito medico-sportivo e non solo. Lavoreremo con questo nuovo organismo per offrire a una platea più ampia, composta dalle famiglie dei dipendenti e tesserati del Genoa e a tutti i tifosi rossoblù, la medesima qualità offerta alle prime squadre del club con percorsi di prevenzione”, conclude Marco Fertonani, CEO & Founder di CDS – La tua casa della salute.