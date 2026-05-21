Genoa, Colombo rinnova sino al 2029

Genova. Con il riscatto obbligatorio scattato dal Milan, il Genoa definisce il contratto di Lorenzo Colombo. Il giocatore ha firmato un contratto sino al 2029. Una stagione partita sottotono per Colombo, che successivamente, con De Rossi e il nuovo modulo, ha saputo esprimersi meglio: 7 reti segnate e 2 assist.

Il cobra di Vimercate, classe 2002, è diventato un elemento importante per il Genoa e De Rossi lo ha elogiato per impegno, carattere, qualità umane e attitudine.

Lo Chief of Football del Club, Diego Lopez dichiara: “Crediamo molto nelle qualità umane, tecniche e professionali di Lorenzo e nei suoi potenziali margini di miglioramento. Un attaccante moderno come lui, che a 24 anni ha già collezionato in carriera 200 presenze a livello di club, costituirà un punto fermo nella rosa che stiamo allestendo per la prossima stagione. Ringraziamo Lorenzo, così come i compagni, per l’apporto in campo e nello spogliatoio”.

Colombo, 2.256 minuti in campo nella Serie A Enilive 2025/26, aggiunge: “Ci tenevo a legarmi a un club, un team e una piazza come questa e farò del mio massimo per ripagare la fiducia e il sostegno della società, del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono felice di continuare a giocare in maglia rossoblù: il Genoa è il Genoa. Sono affascinato dall’atmosfera che c’è allo stadio in ogni partita e consapevole del patrimonio affettivo che rappresenti per decine di migliaia di sostenitori”.