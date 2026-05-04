Genoa, arriva la salvezza matematica

Genova. Con la vittoria della Lazio per 2-1 a Cremona, maturata in pieno recupero, arriva anche la salvezza matematica per il Genoa di Daniele De Rossi.

I rossoblù attendevano il risultato dei grigiorossi per avere la certezza al 100%. Solo in caso di vittoria della squadra di Giampaolo la festa sarebbe stata ancora rinviata.

Invece no, nelle prossime tre partite con Fiorentina, Milan e Lecce, il Grifone potrà giocare in tutta tranquillità, magari provando altri giocatori che hanno avuto poco spazio in questo campionato a partire da Zatterstrom.

Daniele De Rossi, apparso più tranquillo nelle ultime due uscite, può ora fissare nuovi obiettivi per i suoi ragazzi, magari per aspirare a scalare ancora una o due posizioni. Con lui il Genoa ha giocato 25 partite, vinto 9 volte, pareggiato 7 e perso 9 volte. 34 i punti conquistati, con una media di 1,36 a partita.