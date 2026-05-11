Gaslini, i SuperEroiAcrobatici e la Fondazione Alberto Castelli per celebrare la festa della mamma

Genova. A partire dalle ore 10:00, l’Istituto Gaslini di Genova si è trasformato in un palcoscenico di emozioni, stupore e sorrisi in occasione della Festa della Mamma.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione SEA – SuperEroiAcrobatici ODV ETS, in collaborazione con la Fondazione Alberto Castelli ETS. I volontari, vestiti da supereroi e supereroine, si sono calati dal tetto del Padiglione 20, portando allegria e meraviglia tra i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Dopo la spettacolare discesa, i supereroi hanno visitato i reparti dell’ospedale, consegnando doni speciali ai bambini ricoverati. I regali sono stati resi possibili grazie alla donazione della Fondazione Castelli e al contributo dei gruppi Alpini Bolzano Centro e Cardano.

In questa occasione speciale, è stato dedicato un pensiero anche alle mamme, che hanno ricevuto un dono composto da una pochette realizzata con materiali di riciclo dai ragazzi del CEL Ascur Vale Certosa, un gioiello di MyLovely Gioielli, una crema solare donata da Helan in collaborazione con il negozio Il Mondo di Mirà e una brochure della Fondazione Alberto Castelli ETS dedicata alla prevenzione del melanoma, nell’ambito del mese di maggio dedicato alla sensibilizzazione.

A indossare i panni dei supereroi sono stati i volontari dell’Associazione SEA – SuperEroiAcrobatici ODV ETS, realtà senza scopo di lucro che da oltre dieci anni porta leggerezza, gioco e speranza nei reparti pediatrici degli ospedali italiani. Anna Marras, fondatrice e presidente dell’associazione SEA spesso presente agli eventi nei panni di Capitan Marvel, ha dichiarato:

«Il nostro obiettivo più grande è donare un momento di gioia autentica ai bambini e alle loro famiglie, con un pensiero speciale rivolto alle mamme. Anche solo per pochi istanti vogliamo che si sentano forti, riconosciute e straordinarie, come le vere supereroine che sono ogni giorno accanto ai loro figli. La malattia è una sfida difficile, ma noi siamo qui per ricordare loro che non sono sole e che dentro ognuna esiste una forza incredibile.»

“Abbiamo scelto con convinzione di sostenere e condividere questa iniziativa perché ne riconosciamo pienamente il valore umano, sociale e simbolico, in perfetta coerenza con la missione della nostra Fondazione – ha dichiarato Carlo Castelli, Presidente della Fondazione Alberto Castelli ETS – La nostra Fondazione nasce con l’obiettivo di fornire supporto alle persone fragili, con particolare attenzione ai bambini, e di contribuire alla prevenzione del melanoma. In questo progetto abbiamo ritrovato tutti gli elementi a noi affini: l’attenzione ai piccoli pazienti, il sostegno alle famiglie e, in modo particolare, il riconoscimento del ruolo fondamentale delle mamme. Collaborare con realtà come SEA – SuperEroiAcrobatici, capaci di portare leggerezza e speranza in contesti complessi come quello ospedaliero pediatrico, ha significato dare concretezza ai nostri valori. Abbiamo inoltre voluto contribuire con piccoli doni e materiali dedicati alla prevenzione, cogliendo l’occasione per sensibilizzare su un tema di salute come il melanoma, da sempre centrale per la Fondazione.

Essere stati presenti in una giornata così significativa come la Festa della Mamma, all’interno di una realtà d’eccellenza come l’Istituto Gaslini, ha rappresentato per noi un’ulteriore conferma del nostro impegno: essere accanto alle persone, promuovere la prevenzione e contribuire, anche con piccoli gesti, a generare valore, speranza e comunità”

“Iniziative come questa hanno un valore profondo nel percorso dei nostri piccoli pazienti. Momenti di leggerezza e condivisione, soprattutto in una giornata simbolica come la Festa della Mamma, hanno contribuito a rendere l’ambiente più umano e accogliente, favorendo il benessere dell’intera famiglia – ha sottolineato Raffaele Spiazzi, Direttore Sanitario dell’Istituto Giannina Gaslini – Accanto ai bambini ci sono sempre le loro mamme, parte integrante di questo percorso”.

“Per noi Alpini del Gruppo Bolzano Centro e del Gruppo Alpini di Cardano sostenere la Fondazione Alberto Castelli è diventato, negli anni, un impegno naturale – ha commentato Domenico Garofalo, Capo Gruppo Alpini Bolzano Centro – La presenza del presidente Carlo Castelli a Bolzano lo scorso marzo ha rafforzato un legame autentico. Quest’anno, con l’Adunata nazionale a Genova, abbiamo avuto anche l’occasione di conoscere da vicino questa realtà straordinaria. Essere parte di un’iniziativa al Gaslini con l’Associazione SuperEroiAcrobatici è stato per noi un onore: un piccolo gesto per portare un sorriso dove ce n’è più bisogno e per ribadire il valore della solidarietà condivisa”.

“È stato per noi un grande onore unirci a questa iniziativa a favore dell’ospedale Giannina Gaslini, con cui collaboriamo da anni. In occasione della Festa della Mamma siamo state felici di donare la collana simbolica della nostra collezione Sisters, come omaggio al coraggio e alla forza delle mamme”, hanno poi aggiunto Alessandra e Beatrice di MyLovly Gioielli:

Corrado Piazzalunga, per il CEL Ascur Vale, ha dichiarato: “La scelta di coinvolgere i ragazzi del CEL in questa collaborazione è nata dal desiderio di offrire loro un’occasione concreta per guardare oltre sé stessi. Attraverso questo impegno, i ragazzi hanno potuto diventare protagonisti attivi, imparando a riconoscere e comprendere la realtà degli altri”.

“Siamo stati felici di contribuire a questa iniziativa così significativa – ha concluso Da Barbara Carella del Mondo di Mirà – Grazie alla collaborazione con Helan, abbiamo donato prodotti solari nel mese della prevenzione per le mamme, un piccolo gesto per portare cura e attenzione anche nei momenti più delicati”.