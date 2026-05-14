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Salute

Al Galliera un weekend di visite urologiche gratuite

Si svolgeranno con accesso libero e senza necessità di prenotazione dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 17 presso gli ambulatori al piano 1B8

prevenzione visita ecografia
visita medica dottore medico
prevenzione visita ecografia visita medica dottore medico

Genova. Anche l’ospedale Galliera aderisce all’iniziativa regionale “Uomo in Salute – Open Week 2026“, promuovendo due giornate dedicate alla prevenzione e alla salute maschile.

Nel weekend del 16 e 17 maggio saranno offerte visite urologiche gratuite rivolte agli uomini, con particolare attenzione alla prevenzione delle patologie prostatiche e testicolari.

L’iniziativa è pensata per sensibilizzare la popolazione maschile sull’importanza della diagnosi precoce e dei controlli periodici. Le visite si svolgeranno presso l’ospedale Galliera con accesso libero e senza necessità di prenotazione dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 17 presso gli ambulatori al piano 1B8 (ingresso da via Volta 6).

L’Open Week rientra nel programma promosso a livello regionale per incentivare la cultura della prevenzione e facilitare l’accesso ai controlli specialistici, soprattutto nelle fasce di popolazione che più frequentemente rinviano gli accertamenti medici.

“Prevenire significa prendersi cura della propria salute prima che insorgano problemi importanti – sottolineano gli specialisti coinvolti –. Iniziative come questa aiutano a diffondere maggiore consapevolezza e a favorire controlli tempestivi“.

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