Al Galliera un weekend di visite urologiche gratuite

Genova. Anche l’ospedale Galliera aderisce all’iniziativa regionale “Uomo in Salute – Open Week 2026“, promuovendo due giornate dedicate alla prevenzione e alla salute maschile.

Nel weekend del 16 e 17 maggio saranno offerte visite urologiche gratuite rivolte agli uomini, con particolare attenzione alla prevenzione delle patologie prostatiche e testicolari.

L’iniziativa è pensata per sensibilizzare la popolazione maschile sull’importanza della diagnosi precoce e dei controlli periodici. Le visite si svolgeranno presso l’ospedale Galliera con accesso libero e senza necessità di prenotazione dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 17 presso gli ambulatori al piano 1B8 (ingresso da via Volta 6).

L’Open Week rientra nel programma promosso a livello regionale per incentivare la cultura della prevenzione e facilitare l’accesso ai controlli specialistici, soprattutto nelle fasce di popolazione che più frequentemente rinviano gli accertamenti medici.

“Prevenire significa prendersi cura della propria salute prima che insorgano problemi importanti – sottolineano gli specialisti coinvolti –. Iniziative come questa aiutano a diffondere maggiore consapevolezza e a favorire controlli tempestivi“.