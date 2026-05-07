Galaxy S26 o ricondizionato: l’innovazione tecnologica basta a giustificare il nuovo acquisto?

Il mercato degli smartphone propone ogni anno nuovi modelli, che si differenziano dai precedenti per varie caratteristiche, come ad esempio una batteria più capiente e processori più avanzati. Si tratta sicuramente di aspetti molto importanti, ma siamo certi che bastino a giustificare l’acquisto di un nuovo smartphone, come il Galaxy S26?

Elementi come le specifiche tecniche e le nuove funzionalità lato software non sono gli unici fattori da prendere in considerazione. Non va dimenticato che viviamo in un’epoca in cui la sostenibilità ambientale è un tema centrale. Per questo il nuovo acquisto va valutato anche in base al suo impatto ecologico. Per questo tanti hanno deciso di rivolgersi al mercato dei prodotti ricondizionati.

Qual è il costo ambientale di un nuovo smartphone?

Per comprendere pienamente il concetto che abbiamo appena espresso, è utile illustrare quale sia il reale costo ambientale di un nuovo smartphone. In realtà questi dispositivi hanno un certo peso a livello di sostenibilità.

In primis va tenuto a mente che per la produzione di questi dispositivi sono richieste materie prime abbastanza rare, come il cobalto e il litio, oltre a quelle che vengono definite “terre rare”. Si tratta di risorse disponibili in quantità limitate, che in alcuni casi si ottengono tramite procedure inquinanti. A ciò si aggiunge la produzione di CO2 derivante dalla fabbricazione vera e propria dei dispositivi e dal successivo trasporto fino ai punti vendita.

Ciò significa che cambiando spesso il proprio smartphone si sostiene direttamente un sistema produttivo che pesa sull’ambiente in numerosi modi.

Galaxy S25 e iPhone 17 rigenerati: perché la vera rivoluzione circolare parte dai modelli precedenti

Il migliore compromesso potrebbe essere quello di rivolgersi al mercato dei prodotti ricondizionati, acquistando ad esempio i modelli dell’anno precedente, come il Galaxy S25 e l’iPhone 17. I dispositivi rigenerati sono analizzati con cura da veri professionisti, che si occupano di effettuare ogni intervento di riparazione necessario a rendere il prodotto perfettamente funzionante. Possono esserci piccole differenze, come minime tracce di usura, ma a livello di funzionalità non cambia nulla rispetto a un telefono nuovo.

La differenza più importante è il costo ambientale. Ci sono studi che hanno dimostrato come gli smartphone ricondizionati abbiano un impatto ambientale inferiore di circa il 90% rispetto ai prodotti nuovi.

Inoltre, comprare un telefono rigenerato è conveniente anche dal punto di vista economico. Si possono acquistare smartphone di fascia alta a prezzi molto vantaggiosi su marketplace come Back Market dove è possibile trovare sia iPhone 17 che iPhone 16 Pro ricondizionati. Si tratta di un vero e proprio punto di riferimento per i consumatori che sono alla ricerca di smartphone ricondizionati in ottimo stato.

Verdetto: come scegliere lo smartphone nel 2026 tra etica e prestazioni

La scelta finale tra un prodotto nuovo, come il Galaxy S26, e uno ricondizionato dipende molto da quelle che sono le vostre esigenze. Se le nuove funzionalità che sono state aggiunte possono fare la differenza per voi, perché magari ne avete bisogno a livello professionale, allora l’acquisto del nuovo ha sicuramente senso.

Se invece siete tra gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone per un utilizzo nella media, allora è molto probabile che un ricondizionato sia la scelta migliore. Potete acquistare un top di gamma rigenerato ad un buon prezzo, facendo la vostra parte nel sostenere un modello economico più sostenibile per l’ambiente.