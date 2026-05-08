“Accerchiato e derubato della penna”, il racconto dell’alpino a Genova per l’adunata

Genova. “Eravamo con due o tre amici del gruppo della sezione alpini Germania e siamo stati accerchiati da una ventina di ragazzi, tutti giovani, tutti “sinistroidi” e ci hanno accerchiato e uno mi ha fregato la penna alpina e subito è scappato, io ho cercato di raggiungerli, ho visto dove l’ha messa ma sono stato accerchiato da dei ragazzi, mi dicevano guerrafondaio. Alla fine ho deciso di andarmene, erano arrivati ad essere trenta o quaranta“.

Queste le parole affidate ad un video pubblicato sui social da un alpino in questi giorni a Genova per la grande adunata nazionale. Nel reel l’alpino racconta l’episodio avvenuto ieri sera: prima accerchiato e poi canzonato, e poi derubato della simbolica penna.

Questa mattina la denuncia in questura, mentre sui social sono piovuti centinaia di messaggi di solidarietà. “Queste cose qua fanno male veramente – continua il video messaggio – domani mi compro un’altra penna, peccato perché era una penna che portavo da 25 anni sul cappello, però fa male, fa male vedere questi ragazzi senza cultura e che non sanno niente. Io e i miei figli ho insegnato qualcos’altro”.

Nel frattempo su alcuni social antagonisti circola un messaggio che richiama al “gioco libero” chiamato “ruba la penna”, che prevede una gara a chi collezione più penne alpine: “Alpini, che a Genova quotidianamente scortano e proteggono le ronde di carabinieri e sbirri nell’operazione strade sicure“. Sul fatto sta indagando polizia e Digos.