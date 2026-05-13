Ruba al centro commerciale, bloccato minaccia il personale con delle cesoie

Genova. Un uomo di 54 anni è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina e furto aggravato.

Il 54enne ha provato a scappare da un centro commerciale di via Romairone con apparecchi elettronici del valore di 1.300 euro, e quando è stato scoperto dal personale del punto vendita lo ha minacciato con le cesoie che aveva usato pere tranciare i dispositivi di sicurezza.

Pochi minuti prima, sfruttando un’uscita di sicurezza, il 54enne aveva già rubato dal supermercato generi alimentari e capi di abbigliamento per un valore di quasi 1.900 euro, nascondendoli all’interno di due trolley, anch’essi rubati.

Gli agenti del commissariato di Cornigliano, intervenuti sul posto, hanno recuperato la refurtiva restituendo quella non danneggiata agli esercenti e posto sotto sequestro le cesoie utilizzate per la rapina. Portato in questura, è stato sottoposto a direttissima in mattinata.