Furti sulle auto in Albaro, 33enne fermato dopo essersi ferito con i vetri

Genova. Riconosciuto e fermato per il sangue che ancora gli scorreva sulle braccia dopo avere rotto un finestrino per rubare all’interno di un’auto.

L’uomo, italiano di 33 anni, è stato visto da un residente di via Zara, in Albaro, mentre spaccava il finestrino dell’auto parcheggiata con un martello. È dunque partita la chiamata al 112, e una volta sul posto gli agenti della polizia hanno avvito le ricerche.

Alla fermata del bus di via Rosselli hanno visto un uomo con sangue sulle braccia e lo hanno fermato e perquisito. Con sé aveva numerosi oggetti tra cui un seggiolino per neonati, un paio di occhiali da sole, una powerbank, ,un paio di scarpe di marca e diversi capi di abbigliamento. Nel frattempo un’altra volante ha rilevato il danneggiamento di altre due vetture, sempre nei pressi del luogo dell’intervento.

Tutti i proprietari dei veicoli sono stati avvisati e gli oggetti restituiti. Il 33enne, già sottoposto alla misura della libertà vigilata e colpito da avviso orale, ha rifiutato le cure mediche ed è stato trasferito nelle camere di sicurezza e poi giudicato con rito direttissimo.