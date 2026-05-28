Maldive, Monica Montefalcone e la figlia Giorgia sono tornate a casa: sabato i funerali

Genova. Il quartiere di Pegli, e l’intera città di Genova, si preparano a dare l’ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone, 52 anni, e alla figlia Giorgia Sommacal, morte lo scorso 14 maggio durante un’immersione nelle grotte di Dhevana Kandu, alle Maldive, insieme all’assegnista Muriel Oddenino, al ricercatore Federico Gualtieri e alla guida Gianluca Benedetti.

Dopo le autopsie svolte all’ospedale di Gallarate, su incarico ella procura di Busto Arsizio, le salme della docente e ricercatrice e della figlia, studentessa di ingegneria biochimica, sono arrivate all’ospedale San Martino. I funerali sono fissati per sabato 31 maggio nella chiesa di San Francesco in via Salgari, sulle alture di Pegli, dove la famiglia ha vissuto per tutta la vita e dove era molto conosciuta. Venerdì 29 maggio alle 21, in chiesa, sarà recitato il rosario.

In mattinata Carlo Sommacal, marito di Montefalcone e padre di Giorgia (la coppia ha anche un’altra figlio) è stato ricevuto a palazzo Tursi dalla sindaca Silvia Salis. Un incontro strettamente privato, organizzato per consentire alla prima cittadina di esprimere vicinanza e cordoglio da parte dell’intera città.

Un altro omaggio a Montefalcone è stato organizzato per il 6 giugno, nell’ambito della tre giorni della Giornata Mondiale degli Oceani promossa dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. A ricordare la scienziata e il suo lavoro sugli ecosistemi marini, riconosciuto a livello internazionale, sarà il suo mentore, Nike Bianchi, biologo marino e professore di Ecologia in pensione dell’Università.

I funerali saranno l’occasione per tutti coloro che la conoscevano e l’apprezzavano di dare un ultimo saluto alla “prof” Montefalcone, molto amata non solo dagli studenti e dai laureandi, ma anche dai colleghi al Distav e da tutti i membri delle associazioni con cui la ricercatrice ha avuto modo di lavorare nella sua lunga carriera. Al loro fianco gli amici e i compagni di Giorgia Sommacal, che con la madre condivideva l’enorme passione per gli oceani: “Il mare che tanto amavano le ha abbracciate per sempre“, si legge sui manifesti funebri comparsi negli ultimi giorni.