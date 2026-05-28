  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Cordoglio

Maldive, Monica Montefalcone e la figlia Giorgia sono tornate a casa: sabato i funerali

In mattinata Carlo Sommacal, marito della docente e padre della studentessa, è stato ricevuto a palazzo Tursi dalla sindaca Silvia Salis

monica monfalcone e giorgia sommacal

Genova. Il quartiere di Pegli, e l’intera città di Genova, si preparano a dare l’ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone, 52 anni, e alla figlia Giorgia Sommacal, morte lo scorso 14 maggio durante un’immersione nelle grotte di Dhevana Kandu, alle Maldive, insieme all’assegnista Muriel Oddenino, al ricercatore Federico Gualtieri e alla guida Gianluca Benedetti.

Dopo le autopsie svolte all’ospedale di Gallarate, su incarico ella procura di Busto Arsizio, le salme della docente e ricercatrice e della figlia, studentessa di ingegneria biochimica, sono arrivate all’ospedale San Martino. I funerali sono fissati per sabato 31 maggio nella chiesa di San Francesco in via Salgari, sulle alture di Pegli, dove la famiglia ha vissuto per tutta la vita e dove era molto conosciuta. Venerdì 29 maggio alle 21, in chiesa, sarà recitato il rosario.

In mattinata Carlo Sommacal, marito di Montefalcone e padre di Giorgia (la coppia ha anche un’altra figlio) è stato ricevuto a palazzo Tursi dalla sindaca Silvia Salis. Un incontro strettamente privato, organizzato per consentire alla prima cittadina di esprimere vicinanza e cordoglio da parte dell’intera città.

Un altro omaggio a Montefalcone è stato organizzato per il 6 giugno, nell’ambito della tre giorni della Giornata Mondiale degli Oceani promossa dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. A ricordare la scienziata e il suo lavoro sugli ecosistemi marini, riconosciuto a livello internazionale, sarà il suo mentore, Nike Bianchi, biologo marino e  professore di Ecologia in pensione dell’Università.

I funerali saranno l’occasione per tutti coloro che la conoscevano e l’apprezzavano di dare un ultimo saluto alla “prof” Montefalcone, molto amata non solo dagli studenti e dai laureandi, ma anche dai colleghi al Distav e da tutti i membri delle associazioni con cui la ricercatrice ha avuto modo di lavorare nella sua lunga carriera. Al loro fianco gli amici e i compagni di Giorgia Sommacal, che con la madre condivideva l’enorme passione per gli oceani: “Il mare che tanto amavano le ha abbracciate per sempre“, si legge sui manifesti funebri comparsi negli ultimi giorni.

 

Più informazioni
leggi anche
incontro acquario abissi sub
Commozione
Maldive, il maestro di Monica Montefalcone: “Il 6 giugno una giornata per ricordarla”
fiori montefalcone
Lutto
Maldive, il Distav rompe il silenzio e ricorda Montefalcone sul sito. Sabato i funerali
monica monfalcone e giorgia sommacal
Gli aggiornamenti
Maldive, rogatoria della procura italiana alle autorità locali: “Mandateci attrezzature e GoPro”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.