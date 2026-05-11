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Beccato

Abbandona il frigorifero per strada, “incastrato” da telecamere e social: identificato e sanzionato

Incrociando i video è stato ricostruito il percorso del residente responsabile dell'abbandono di rifiuti ingombranti

discariche abusive
Genova. Nelle ultime tre settimane, nell’ambito delle attività per il contrasto all’abbandono dei rifiuti, il personale della Polizia locale ha accertato e sanzionato 21 persone per violazione delle norme in materia ambientale, tutte nel ponente cittadino. In particolare, sono state rilevate 10 violazioni al Regolamento di polizia urbana, 8 al testo unico ambiente con sanzioni a partire da mille euro e 3 comportamenti penalmente rilevanti che hanno comportato la denuncia all’autorità giudiziaria dei soggetti coinvolti e il fermo amministrativo di un veicolo.
Le violazioni sono avvenute, in particolar modo, in corso Ferdinando Perrone, vico Saponiera, via Francesco Rolla, Via Bertolotti, piazza Metastasio, piazza Aprosio e via Travi, tra Sestri Ponente e Cornigliano e in quasi tutti i casi si è trattato di rifiuti ingombranti, come elettrodomestici di grandi dimensioni, batterie d’auto, legno, calcinacci, scarti edilizi, materassi e altre tipologie di materiali conferiti tutti di fuori degli appositi cassonetti.
A mettere in allerta gli operatori della Polizia locale – oltre alla visione dei filmati di videosorveglianza del circuito cittadino – sono state le segnalazioni dei cittadini e il materiale pubblicato sui social network dagli stessi. Infatti, grazie alla pubblicazione del video dell’abbandono di un frigorifero di grosse dimensioni a Sestri Ponente, che aveva suscitato disappunto tra i residenti, gli agenti sono riusciti a risalire al responsabile incrociando gli elementi forniti dalle telecamere, ricostruendo così i percorsi abituali dell’uomo, di nazionalità italiana, che è stato in seguito raggiunto, identificato e sanzionato.
Un altro episodio è avvenuto dopo la segnalazione di un soggetto avvistato mentre scaricava batterie d’auto all’interno dell’area di un autolavaggio. Anche in questo caso, gli agenti sono riusciti a identificare l’autore del gesto sia grazie alla segnalazione dello stesso proprietario dell’area interessata, ma anche incrociando i filmati messi a disposizione e i dati sulle banche dati: l’uomo, originario dell’est Europa, è stato deferito all’autorità giudiziaria data la natura altamente impattante sull’ambiente dei rifiuti di cui stava cercando di liberarsi.
discariche abusive
È stata un’operazione durata circa due settimane, invece, quella cha ha portato la Polizia locale a identificare il responsabile della creazione di una maxi discarica abusiva, seppure in zona Ecovan, in via Martiri del Turchino. Anche in questo caso l’identificazione è stata resa possibile dal lavoro di incrocio di dati attraverso la visione delle telecamere del circuito di videosorveglianza. Il responsabile è stato sanzionato di mille euro. Non solo, avendo gli agenti accertato anche l’errato conferimento di rifiuti solidi urbani presso i bidoni di raccolta sul territorio, sono stati contestati anche cinque verbali amministrativi nei confronti di altre cinque persone. Stessa sorte è toccata al conducente di un veicolo che trasportava rifiuti derivanti da una demolizione senza avere i documenti in regola.
“Anche in queste ultime settimane le attività di controllo e di sorveglianza del territorio per garantire la tutela dell’ambiente e il decoro urbano sono proseguite a pieno regime con una intensificazione anche delle attività sanzionatorie – dice l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi -. Il lavoro svolto dagli agenti grazie all’utilizzo del sistema di telecamere del circuito cittadino, attraverso il quale stanno riuscendo a incrociare dati preziosi per risalire ai responsabili di questi gesti incivili, è immenso e sta funzionando molto bene. I genovesi e le genovesi stanno dimostrando un grandissimo senso civico, collaborando la Polizia locale segnalando situazioni di potenziale pericolo per la salute e per l’incolumità, segno che al di là di chi prova ancora ad aggirare le regole l’attenzione è alta e il tema sentito. Voglio ricordare che, qualora venissero notate situazioni di irregolarità, è possibile segnalare al numero unico 112. Ringrazio gli agenti per il grande lavoro svolto e la cittadinanza per la preziosa collaborazione”.
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