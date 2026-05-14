Frecce Tricolori a Varazze, piano straordinario del trasporto ferroviario: otto fermate extra per l’Air Show

Saranno otto le fermate extra dei treni regionali alla stazione ferroviaria di Varazze in occasione dell’atteso Air Show delle Frecce Tricolori, in programma per domenica 17 maggio.
A disporre il piano straordinario Regione Liguria, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato. In particolare, al fine di agevolare l’afflusso, durante la mattinata effettueranno fermata a Varazze tre treni provenienti da Ventimiglia e diretti verso Genova e un treno da Genova verso Ventimiglia. Al rientro fermeranno a Varazze due treni per ambo le direzioni, diretti rispettivamente a Genova Brignole e a Ventimiglia.
“Abbiamo prontamente risposto alla richiesta del Comune di Varazze assicurando un miglior afflusso e deflusso a tutti coloro che decideranno di godere del sempre suggestivo spettacolo delle Frecce Tricolori – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola – Otto fermate extra dei treni incentiveranno, infatti, la mobilità ferroviaria per un evento che avrà certamente un grande riscontro di pubblico”.
“Regione Liguria, in collaborazione con il Gruppo FS, dimostra massima attenzione non solo per la programmazione dei treni, per i maxi cantieri in corso, ma anche per manifestazioni di questo tipo sulle quali continuiamo a dare il nostro totale supporto agli organizzatori e alle amministrazioni locali”.
Questi gli orari delle varie fermate straordinarie:
Andata
RV 3361 partenza da Ventimiglia (7:57) fermata a Varazze (9:40) arrivo a Genova Brignole (10.29)
RV 3365 partenza da Ventimiglia (9:57) fermata a Varazze (11:40) arrivo a Genova Brignole (12:25)
RV 3368 partenza da Genova Brignole (11:35) fermata a Varazze (12:18) arrivo a Ventimiglia (14:12)
RV 3367 partenza da Ventimiglia (11:57) fermata a Varazze (13:40) arrivo a Genova Brignole (14:25)
Ritorno
RV 3375 partenza da Ventimiglia (15:57) fermata a Varazze (17:40) arrivo a Genova Brignole (18:25)
RV 3380 partenza da Genova Brignole (17:35) fermata a Varazze (18:18) arrivo a Ventimiglia (20:03)
RV 3379 partenza da Ventimiglia (17:57) fermata a Varazze (19:41) arrivo a Genova Brignole (20:25)
RV 3384 partenza da Genova Brignole (19:35) fermata a Varazze (20:18) arrivo a Ventimiglia (22:03)
Per tutti i treni resteranno invariate le restanti fermate e orari.