Genova chiede un francobollo per Graziella Belardi Balbi, esempio di impegno civile

Genova. Via libera del Consiglio Comunale di Genova alla mozione presentata dalla consigliera Sara Tassara e sottoscritta dalla Lista Civica Silvia Salis Sindaca per chiedere l’emissione di un francobollo commemorativo dedicato a Graziella Belardi Balbi, nel centenario della sua nascita.

Partigiana deportata nei lager nazisti, dirigente scolastica e figura storica del mondo educativo genovese, Graziella Belardi Balbi rappresenta una delle testimonianze più significative del legame tra memoria antifascista, scuola pubblica e impegno civile.

Arrestata durante la Resistenza e incarcerata alla Casa dello Studente, venne deportata nel 1944 nel campo di concentramento femminile di Ravensbrück. Sopravvissuta alla deportazione, nel dopoguerra dedicò la propria vita all’educazione e alla costruzione di una scuola democratica e inclusiva, lasciando un segno profondo soprattutto a Sestri Ponente e nel quartiere di Borzoli.

“Con questa mozione abbiamo voluto dare un segnale preciso – dichiara Sara Tassara – perché la memoria di Graziella Belardi Balbi non appartiene solo alla storia della Resistenza ma anche alla storia educativa e civile della nostra città. È stata una donna capace di trasformare il dolore e la violenza vissuti durante la deportazione in impegno quotidiano per i giovani, la scuola e la comunità”.

“Il francobollo commemorativo – prosegue Tassara – sarebbe un riconoscimento importante non solo per Genova ma per tutto il Paese. Crediamo sia giusto valorizzare figure femminili che hanno contribuito in modo concreto alla costruzione della democrazia e della cultura civile italiana”.

La mozione è il risultato di un lavoro politico e istituzionale costruito insieme al gruppo consiliare della Lista Civica Silvia Salis Sindaca e con il sostegno della giunta comunale. Un percorso che ha richiesto confronto e determinazione, ma che ha permesso di arrivare a un risultato condiviso su una figura che appartiene alla memoria democratica della città.

La proposta ha trovato il sostegno dell’assessora Rita Bruzzone, con deleghe a scuola, formazione e pari opportunità, che accompagnerà il percorso istituzionale della richiesta presso gli enti competenti, anche in raccordo con il comitato di cittadini, ex insegnanti, genitori e collaboratori della scuola XXV Aprile di Sestri Ponente promotore della raccolta firme e delle iniziative pubbliche dedicate a Graziella Belardi Balbi.

Con l’approvazione della mozione, il Comune di Genova si attiverà ora presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Poste Italiane per avviare formalmente l’iter di emissione del francobollo commemorativo.