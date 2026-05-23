  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Personaggio

Palestina, Francesca Albanese torna a Genova e presenta il suo libro ai Luzzati

La relatrice speciale dell'Onu, figura chiave per la causa pro Pal, ha scritto "La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà"

francesca albanese

Genova. Ha scelto, dove nell’ottobre scorso, centinaia di persone l’avevano ascoltata parlare di diritti e di storia della Palestina. Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu, figura chiave della questione palestinese nel mondo, ha scelto proprio i giardini Luzzati per la prima tappa di presentazione del suo nuovo libro.

L’appuntamento è per martedì 26 maggio alle 18. Il libro, edito da Rizzoli, si intitola “La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà”.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza che vedrà Albanese interloquire con Pippo Costella, direttore di Defence for Children International Italia, un’organizzazione che negli ultimi 35 anni ha lavorato a difesa dell’infanzia e dell’adolescenza anche nei territori palestinesi.

“Ho scelto Genova come prima tappa della presentazione del mio libro per tutto quello che questa città mi ha dato in questi anni, per ciò che rappresenta nella storia e nel presente della resistenza civile del nostro Paese e per il modo in cui mi ha sempre accolta – spiega Francesca Albanese – + un modo per dire grazie alla città e per dire: continuiamo insieme, come prima e meglio di prima”-

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.