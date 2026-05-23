Palestina, Francesca Albanese torna a Genova e presenta il suo libro ai Luzzati

Genova. Ha scelto, dove nell’ottobre scorso, centinaia di persone l’avevano ascoltata parlare di diritti e di storia della Palestina. Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu, figura chiave della questione palestinese nel mondo, ha scelto proprio i giardini Luzzati per la prima tappa di presentazione del suo nuovo libro.

L’appuntamento è per martedì 26 maggio alle 18. Il libro, edito da Rizzoli, si intitola “La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà”.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza che vedrà Albanese interloquire con Pippo Costella, direttore di Defence for Children International Italia, un’organizzazione che negli ultimi 35 anni ha lavorato a difesa dell’infanzia e dell’adolescenza anche nei territori palestinesi.

“Ho scelto Genova come prima tappa della presentazione del mio libro per tutto quello che questa città mi ha dato in questi anni, per ciò che rappresenta nella storia e nel presente della resistenza civile del nostro Paese e per il modo in cui mi ha sempre accolta – spiega Francesca Albanese – + un modo per dire grazie alla città e per dire: continuiamo insieme, come prima e meglio di prima”-