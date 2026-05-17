Forum del Turismo del Golfo del Tigullio: “Prima edizione da tutto esaurito”

Santa Margherita Ligure. Si è chiusa con grande soddisfazione degli organizzatori la prima edizione del Forum del Turismo, Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di comunicazione Philia.

“Due giornate di confronto ad alto livello che hanno portato alla Casa del Mare di Santa Margherita Ligure rappresentanti del Governo, delle istituzioni nazionali e regionali, del mondo economico e turistico, imprese, professionisti e stakeholder del comparto, confermando quanto il settore sentisse il bisogno di uno spazio stabile di dialogo e progettazione e aprendo già la prospettiva di una continuità nelle prossime edizioni”, si legge in una nota che fa il bilancio della manifestazione.

Ad aprire ufficialmente il Forum venerdì pomeriggio è stato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, alla sua prima visita istituzionale in Liguria da ministro, affiancato nella giornata inaugurale dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Nel suo intervento Mazzi ha posto al centro del dibattito la necessità di superare una narrazione negativa del turismo italiano, rilanciando invece una visione fondata sulla qualità dell’offerta e sulla gestione intelligente dei flussi.

“Dobbiamo smettere di raccontare il turismo italiano attraverso il filtro dell'”overtourism”: è un termine che rischia di danneggiare un settore strategico e di scoraggiare i visitatori internazionali. Oggi il turismo rappresenta il 13% del Pil italiano, con un impatto economico che, considerando l’indotto, può superare il 25%. La sfida non è fermare i flussi, ma governarli meglio, distribuendoli in modo più equilibrato sul territorio e utilizzando strumenti innovativi e tecnologici”.

A sottolineare il valore strategico del comparto è stato anche Augusto Sartori, consigliere di amministrazione di Enit, che ha richiamato la necessità di interpretare i grandi cambiamenti in atto nel turismo globale.

“Queste giornate rappresentano un momento importante di confronto, perché il turismo oggi è al centro non soltanto del dibattito regionale, ma di una riflessione nazionale e internazionale. Siamo davanti a un settore in continua evoluzione, influenzato dai cambiamenti geopolitici e dagli scenari globali, che modificano rapidamente flussi, aspettative e comportamenti dei viaggiatori. La sfida è continuare a crescere puntando sempre più sulla qualità e sulla capacità di intercettare pubblici differenti”.

Tra i temi affrontati nel corso della prima giornata anche i risultati dello studio esclusivo di Noto Sondaggi, che ha fotografato un’Italia prudente rispetto alle vacanze estive: soltanto il 23% degli italiani ha già prenotato le ferie, mentre un italiano su cinque (20%) ha sospeso la prenotazione a causa dell’incertezza geopolitica internazionale. Un ulteriore 5% ha cambiato destinazione e il 3% ha rinunciato del tutto alla vacanza. Allo stesso tempo emerge una crescente domanda di mete percepite come sicure e vicine, scenario nel quale la Liguria può rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento grazie alla varietà della sua offerta e alla facilità di accesso.

La seconda giornata del Forum, ieri, ha invece approfondito il rapporto tra turismo, identità e agroalimentare, grazie al videomessaggio del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, che ha evidenziato il valore del cibo come leva di promozione territoriale e attrazione internazionale.

“Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO rappresenta un traguardo fondamentale per promuovere nel mondo il nostro modello alimentare e rafforzare territori e imprese. Oggi l’Italia può contare su 892 prodotti certificati e un export agroalimentare che ha raggiunto i 73 miliardi di euro, numeri mai registrati prima. Prodotti come l’oliva Taggiasca o il basilico ligure non sono soltanto eccellenze gastronomiche, ma strumenti di attrazione turistica che raccontano territori e generano curiosità in milioni di persone nel mondo”.

Ampio spazio è stato dedicato anche al rapporto tra sport, turismo e grandi eventi, con una riflessione sul ruolo sempre più strategico delle manifestazioni sportive come motore di attrazione e sviluppo economico. Tema affrontato anche dal presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò e approfondito dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha definito Milano-Cortina 2026 una “scommessa vinta”, aprendo inoltre alla possibilità di una futura candidatura olimpica estiva del Nord Ovest tra Liguria, Piemonte e Lombardia.

“Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono state una scommessa vinta: durante il periodo olimpico abbiamo registrato un incremento turistico di circa il 15%, con ricadute diffuse ben oltre le sedi di gara. I risultati più importanti li vedremo nei prossimi anni, ma già oggi possiamo dire che l’evento ha mostrato al mondo la qualità dei nostri territori e la nostra capacità organizzativa. Proprio per questo stiamo iniziando a valutare concretamente, insieme a Liguria e Piemonte, la possibilità di una futura candidatura per le Olimpiadi estive”.

Tra i momenti più seguiti della giornata conclusiva anche il focus dedicato al “modello Tigullio” e alla gestione dei flussi turistici nei territori più delicati. Il sindaco di Portofino Matteo Viacava ha illustrato le strategie messe in campo per coniugare attrattività, sostenibilità e qualità della vita dei residenti, annunciando anche l’arrivo di nuove tecnologie di monitoraggio.

“Oggi possiamo dire che a Portofino si lavora ormai per dieci mesi all’anno, ma il turismo va gestito e non subito. Dobbiamo trovare un equilibrio tra accoglienza, qualità della vita dei residenti e tutela dell’ambiente. Per questo stiamo lavorando anche con strumenti innovativi, come un drone di monitoraggio con un raggio di otto chilometri sul Tigullio, che consentirà di segnalare eventuali situazioni di affollamento e intervenire rapidamente nella gestione dei flussi. Non vogliamo numeri chiusi: vogliamo un turismo sempre più intelligente e sostenibile”.

Nel corso delle due giornate il turismo è stato affrontato anche in un’accezione più ampia, intrecciando cultura, identitàterritoriale e nuove forme di esperienza. In questo quadro si è inserito l’intervento della presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Sara Armella, che ha evidenziato il ruolo della cultura come autentico volano turistico, capace di attrarre pubblici differenti durante tutto l’anno attraverso mostre, spettacoli, musica e grandi eventi espositivi come “Van Dyck l’Europeo”.

Si è parlato anche di futuro, innovazione e nuove tecnologie, con un focus sull’intelligenza artificiale grazie al contributo di Fiven, e sulle prospettive del settore crocieristico attraverso il colosso Msc.

A conclusione della prima giornata è stata inoltre presentata Beyond, la nuova piattaforma ideata da Medov Group dedicata al turismo esperienziale luxury nei settori yachting, crociere e hôtellerie, con l’obiettivo di rafforzare un modello di ospitalità sempre più orientato all’esperienza personalizzata e all’alta gamma.

“Siamo profondamente orgogliosi di aver contribuito all’organizzazione di due giornate di confronto di altissimo livello, che hanno visto la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, del turismo e dei territori – commenta Jessica Nicolini, partner di Philia, società organizzatrice dell’evento – il valore di questo appuntamento non sta soltanto nella qualità degli ospiti presenti, ma soprattutto nella capacità di aver creato un dialogo concreto, portando sul tavolo idee e proposte che possono trasformarsi in progettualità reali per il futuro del settore. Abbiamo raccolto con piacere l’interesse verso una possibile continuità del Forum: uno stimolo importante a proseguire in un percorso capace di mettere in rete istituzioni, imprese e comunità”.