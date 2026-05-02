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Violenza

Foce, 19enne aggredito con un coccio di bottiglia: sfregiato al volto

Il ragazzo è stato colpito da un altro giovane, fuggito. Indaga la polizia

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Genova. Violento episodio dai contorni ancora da chiarire intorno alle 13 di oggi, sabato 2 maggio, nel quartiere della Foce, a Genova.

Un ragazzo di 19 anni, italiano, è stato soccorso dai militi della Croce Bianca Genovese dopo essere stato ferito da un altro giovane, scappato, armato con un coccio di bottiglia.

Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, in corso Marconi, ha trovato solo il ragazzo, ferito al volto, sanguinante.

Il paziente è stato medicato e portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, dopodiché è stato ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico maxillo-facciale: la guancia è stata perforata.

Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia di Stato per la ricostruzione della vicenda.

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