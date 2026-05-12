Fit Cisl Liguria: “I lavoratori di Amt e Amiu sono il valore aggiunto delle aziende. Il Comune investa su queste professionalità”

Genova. “Le lavoratrici e a tutti i lavoratori di Amt e Amiu hanno dimostrato ancora una volta grande professionalità, senso del dovere e attaccamento al servizio pubblico durante l’adunata degli alpini. In giorni particolarmente intensi per la città, caratterizzati da un afflusso straordinario di persone e da una complessa gestione della mobilità e del decoro urbano, il contributo del personale di Amt e Amiu è stato determinante per garantire efficienza, sicurezza e qualità dei servizi offerti a cittadini e visitatori”.

Così spiega in una nota la segreteria della Fit Cisl Liguria che aggiunge: “Per questo motivo rivolgiamo anche un invito al Comune di Genova affinché continui a investire con convinzione sul lavoro, sulla valorizzazione del personale e sul rafforzamento delle professionalità interne, soprattutto in una fase delicata e complessa per il futuro delle aziende partecipate: il capitale umano rappresenta il principale patrimonio da tutelare”, conclude la Fit Cisl Liguria