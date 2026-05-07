Firmata una convenzione quadro tra Spediporto ed Escola Europea Intermodal Transport

Spediporto ha firmato a Barcellona una convenzione quadro con l’Escola Europea – Intermodal Transport; l’intesa, della durata di 60 mesi, prevede la promozione congiunta del programma MOST Italy (Motorways of the Sea Training), percorso immersivo sul trasporto marittimo a corto raggio e sull’intermodalità; del corso Going Digital sulla digitalizzazione delle operazioni logistiche; del Port Virtual Lab (PVL), ambiente simulato di operazioni portuali. Sono previsti, inoltre, corsi specializzati nelle operazioni ferroportuali e nella Blue Economy, nonché programmi di formazione sull’intelligenza artificiale applicata alle amministrazioni pubbliche del settore portuale e logistico.

L’accordo include la partecipazione congiunta a progetti europei (Interreg, Horizon Europe, FSE+), la collaborazione con istituti di formazione professionale e università italiane, e il riconoscimento dell’Escola Europea come Socio Istituzionale di Spediporto.

“Questa convenzione – commenta il direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta – rappresenta un passo concreto nella direzione di una formazione portuale di eccellenza, pensata per rispondere alle sfide reali del nostro settore: la digitalizzazione, la transizione verde e la competitività del sistema logistico genovese nel Mediterraneo”.

Dal canto suo, Eduard Rodés, direttore della Escola Europea – Intermodal Transport, sottolinea come “si lavora insieme perché la comunità portuale sia in grado di operare in modo integrato. E questa comunità include anche il Comune, la Regione e la Dogana. Gli incontri con le istituzioni barcellonesi e le visite a Mercabarna e alla 3D Factory dimostrano che Barcellona ha molto da offrire e che Genova guarda al nostro sviluppo come riferimento per la propria strategia. Due città e due porti che collaborano in modo efficace”.

L’intesa è stata siglata durante la visita a Barcellona di una delegazione del cluster portuale di Genova e Savona; organizzata da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in collaborazione con l’Autoridad Portuaria de Barcelona e l’Escola Europea – Intermodal Transport, ha visto la presenza di una qualificata rappresentanza di Regione Liguria, Comune di Genova, Agenzia delle Dogane, Camera di Commercio di Genova, Promos Italy, Interporto di Vado.

Nei due giorni di visita, la delegazione ha incontrato rappresentanti dell’Ajuntament de Barcelona, della Generalitat de Catalunya e dell’Agenzia delle Dogane spagnola, e ha visitato Mercabarna — uno dei principali mercati agroalimentari d’Europa — e la 3D Factory, polo di innovazione manifatturiera avanzata del porto di Barcellona.

L’Escola Europea – Intermodal Transport, costituita nel 2006 con il porto di Genova tra i soci fondatori, è oggi un punto di riferimento della formazione intermodale nel Mediterraneo. Con sedi operative a Barcellona e Civitavecchia, l’istituzione ha realizzato nel 2025 94 corsi con oltre 3.200 partecipanti, di cui più di 800 impegnati in esperienze formative immersive a bordo di navi.

In Italia, l’Escola ha intensificato significativamente la propria presenza, sviluppando collaborazioni con università e centri di formazione professionale e ampliando la propria offerta con programmi innovativi, tra cui corsi di intelligenza artificiale per operatori e amministrazioni pubbliche del settore portuale e logistico. Le Port Academy nei porti italiani hanno avvicinato centinaia di studenti al mondo della logistica e del trasporto marittimo.

Tutta l’attività formativa dell’Escola è certificata ISO 9001:2015.