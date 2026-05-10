Fiorentina-Genoa LIVE: la cronaca del match del Franchi

Fiorentina 0 – 0 Genoa

26’ Bella ripartenza da parte del Genoa, Colombo si fa tutto il campo serve in profondità Ekhator che calcia di potenza con il destro ma non inquadra la porta

24’ Corner conquistato dal Genoa, cross in area a cercare Ostigard, il difensore stacca benissimo ma non impatta bene e il pallone finisce sul fondo

20’ Dodo prova la trivela di destro da fuori area su appoggio di Rolando Mandragora, l’esterno brasiliano calcia decisamente fuori misura: si riparte con la rimessa dal fondo per il Genoa

18’ Ekhator compie un numero saltando due uomini e poi serve Amorim, il centrocampista prova a mettere un cross tagliato in area ma non dosa bene la forza e finisce sul fondo

16’ Punizione conquistata dal Genoa a centrocampo, Amorim subisce un fallo da Mandragora, richiamo verbale da parte dell’arbitro per il centrocampista fiorentino numero 8

13’ Fase di partita in cui le squadre cercano di non sbilanciarsi e attendono il momento giusto per colpire l’avversario

7’ Primo tiro per il Genoa, Vitinha ruba palla a Dodo e tira da fuori area: para senza problemi David De Gea

5’ Calcio d’angolo anche per la Fiorentina con Solomon che crossa sul primo palo, ottima la difesa genovese che libera l’area

4’ Parte bene il Genoa, cerca di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti di partita

1’ Subito corner per il Genoa con Amorim pronto alla battuta, palla messa bene in mezzo, Ostigard finisce a terra a seguito di un contatto con Pongracic, il direttore lascia correre

Si parte! Primo possesso di palla per la squadra ospite che gestisce all’indietro con il suo centravanti Colombo



Primo tempo

Formazioni:

Genoa: (3-4-2-1): 16 Bijlow, 27 Marcandalli, 5 Ostigard, 13 Zätterström, 3 Martin, 32 Frendrup, 4 Amorim, 77 Ellertsson, 9 Vitinha, 21 Ekhator, 29 Colombo. A disposizione: 1 Leali, 39 Sommariva, 74 Doucouré, 22 Vasquez, 20 Sabelli, 99 Ouedraogo, 34 Otoa, 14 Onana, 73 Masini, 17 Malinovskyi, 10 Messias, 18 Ekuban.

Allenatore: Daniele De Rossi

Fiorentina: (4-3-3): 43 De Gea, 2 Dodo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens, 8 Mandragora, 44 Fagioli, 27 Ndour, 65 Parisi, 61 Braschi, 19 Solomon. A disposizione: 1 Lezzerini, 3 Rugani, 15 Comuzzo, 60 Kouadio, 53 Christensen, 23 Košpo, 29 Fortini, 17 Harrison, 4 Brescianini, 72 Pirró, 22 Fazzini, 80 Fabbian, 10 Gudmunsson, 91 Piccoli.

Allenatore: Paolo Vanoli

Arbitro: Marco Guida

Assistenti: Filippo Meli e Andrea Zingarelli

Quarto ufficiale: Ermanno Feliciani

VAR: Matteo Gariglio e Marco Serra

Firenze. Appuntamento allo stadio “Artemio Franchi”, dove va in scena Fiorentina–Genoa, sfida valida per la 36ª giornata di Serie A. I viola cercano il punto che può significare salvezza matematica con due turni d’anticipo, al termine di una stagione sofferta in cui ogni dettaglio ha fatto la differenza.

Il Genoa arriva a Firenze con la tranquillità di chi ha già raggiunto l’obiettivo della permanenza nella massima serie e con la possibilità di chiudere la stagione con un risultato positivo lontano dal Ferraris. Proprio per questo i rossoblù potrebbero presentarsi determinati a impensierire i padroni di casa e a chiudere la propria annata in crescendo.

La Fiorentina proverà a sfruttare il fattore campo e la spinta del proprio pubblico per imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti, cercando di limitare gli errori e concretizzare le occasioni create. Il Genoa, dal canto suo, punterà su organizzazione e ripartenze per pungere e restare pericoloso anche fuori casa, consapevole che una prova di carattere può dare fiducia in vista delle ultime due giornate.

Saranno duelli importanti sulle corsie esterne e nelle transizioni, con entrambe le squadre motivate a vincere per obiettivi leggermente diversi ma altrettanto significativi. L’equilibrio potrebbe giocare un ruolo chiave, così come la gestione dei momenti di tensione nei primi 45 minuti di gioco.

Fischio d’inizio alle 15:00