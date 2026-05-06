Fincantieri Riva Trigoso, sindacati soddisfatti: “Annunciati investimenti per 90 milioni fino al 2030”

Sestri Levante. Giudizio positivo da parte dei sindacati dopo l’incontro annuale con Fincantieri sullo stabilimento di Riva Trigoso.

“L’incontro conferma il trend positivo per quanto riguarda i livelli di produttività raggiunta dal cantiere integrato di Riva Trigoso, con il premio di risultato che conferma l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori ed un’organizzazione efficiente. E l’azienda ci ha annunciato investimenti per 90 milioni fino al 2030. La formazione continua a ricoprire un ruolo importante sia per quanto riguarda l’area tecnica, che la parte di comunicazione e competenze trasversali. Il carico di lavoro prevede piena occupazione nel medio termine, sono state illustrati i carichi di lavoro fino al 2029 con le commesse già in essere, ma ci sono nuovi contratti che potrebbero finalizzarsi a breve. Gli organici prevedono al momento sulla navale circa 850 persone dirette, mentre il settore meccanica Sistemi e Componenti 350 persone sul cantiere e 35 dislocati. A questi si aggiungeranno circa 30 risorse per settore, al netto delle uscite di pensionamento”, spiegano in una nota il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano, il referente territoriale Fim Cisl Liguria Davide Grino e il coordinatore cantieristica Fim Cisl Liguria Robertino Macchiavello.

E nel comunicato aggiungono: “Il capitolo investimenti è fortemente significativo sia sulla parte meccanica che su quella navale. Molto importante il pontile della nuova linea di varo che Fincantieri sta seguendo direttamente e fondamentale per lo sviluppo aziendale, la soluzione del problema della viabilità che crei una via diretta ed eviti il passaggio di carichi da e per il cantiere navale nel centro cittadino. Su questo ultimo tema sono interessate le istituzioni, comune di Sestri Levante e Regione Liguria, con i quali come Fim Cisl chiederemo un puntuale riscontro. La Fim Cisl Liguria continuerà a seguire da vicino la situazione, per tutelare l’occupazione e accompagnare lo sviluppo del Cantiere di Riva Trigoso e la crescita professionale delle lavoratrici e dei lavoratori anche attraverso il rinnovo del prossimo contratto integrativo sul quale sarà importante spingere in particolare i temi del salario, della riduzione di orario, dell’welfare e della partecipazione” , concludono i sindacalisti.

“La situazione per lo stabilimento di Riva Trigoso è molto positiva – aggiunge la Uilm – carico di lavoro saturo per i prossimi quattro anni, 60 assunzioni previste soltanto nel 2026, divise tra settore navale e direzione meccanica, sistemi e componenti. E poi: investimenti previsti dal nuovo piano industriale che supereranno nel corso dei prossimi 4 anni i 100 milioni di euro con notevoli benefici per l’organizzazione e la produzione. Da segnalere la nuova linea di varo, la demolizione ex casa operai e conseguente costruzione di una nuova palazzina per i dipendenti, due nuove gru e nuove macchine operatrici per la divisione meccanica. Obiettivi di risultato raggiuti dai lavoratori e conseguentemente erogati premi al tetto massimo previsto dagli indicatori”.

“Formazione che nel 2025 ha interessato tutti i lavoratori sia diretti che dell’appalto e sopratutto ciò che mi preme evidenziare è l’attenzione sul versante della sicurezza che ha visto nell’ultimo anno grazie all” azione duale tra sindacato e azienda abbattere in maniera rilevante sia il numero di frequenza che di gravità degli infortuni avvenuti nello stabilimento di Rivano. A mio parere siamo sulla strada giusta, ora bisogna fare tutti un ulteriore sforzo per arrivare all’obiettivo zero infortuni che non deve essere uno slogan sulla carta ma una battaglia quotidiana da vincere – spiega Luigi Pinasco, segretario generale Uilm Genova –. Come Uilm diamo un giudizio positivo all’incontro, ovvero sulle linee guida e le strategie industriali che Fincantieri sta portando avanti, anche nello specifico per lo stabilimento del Tigullio, grazie alla professionalità e alle competenze delle sue maestranze. Un sito strategico dove verranno alla luce ancora per lungo tempo le più importanti, innovative e tecnologiche navi della nostra marina militare. In questa situazione favorevole del gruppo, il prossimo passo sarà per migliorare ulteriormente le condizioni economiche e normative delle lavoratrici e dei lavoratori con la trattativa del contratto integrativo che prenderà il via a breve”.