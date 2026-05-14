Nel Tigullio la prima edizione del Festival del Turismo, atteso il nuovo ministro Mazzi

Il Golfo del Tigullio si prepara a diventare il cuore del confronto nazionale sui grandi temi dello sviluppo con la prima edizione del Forum del Turismo – Golfo del Tigullio 2026, in programma il 15 e 16 maggio tra Rapallo, Portofino e Santa Margherita Ligure.

L’appuntamento si inserisce in un contesto internazionale complesso e in rapida evoluzione, in cui il turismo torna a rappresentare una leva strategica per la crescita economica, la competitività dei territori e il contributo al Pil nazionale.

Ad aprire ufficialmente i lavori sarà il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, alla sua prima uscita pubblica in Liguria, insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa: un segnale chiaro della rilevanza dell’iniziativa e della centralità del turismo nell’agenda del Paese. I lavori si svolgeranno alla Casa del Mare di Santa Margherita Ligure.

Ideato da Federalberghi Confcommercio Liguria, che sarà rappresentata dal suo presidente Aldo Werdin. Saranno presenti anche il presidente di Confcommercio Liguria Alessandro Cavo e le Camere di Commercio di Genova e Riviere di Liguria presenti con i loro vertici.

Con la partnership di Enit e il patrocinio di Regione Liguria e dei Comuni di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino, il Forum è organizzato dalla società milanese di comunicazione Philia. Nasce come piattaforma di confronto ad alto livello sulle trasformazioni del settore, chiamato oggi a misurarsi con sfide globali sempre più pressanti: dalla ridefinizione dei flussi turistici alla sostenibilità, dall’impatto delle tensioni geopolitiche alla necessità di infrastrutture moderne e connesse. A rappresentare Enit, partner strategico dell’iniziativa, saranno presenti l’amministratore delegato Ivana Jelinic e il consigliere di amministrazione Augusto Sartori.

Le due giornate si apriranno con la presentazione di uno studio esclusivo di Noto Sondaggi sugli scenari del turismo italiano e internazionale, che farà da filo conduttore per i panel e le tavole rotonde in programma, offrendo ai partecipanti una lettura aggiornata delle tendenze economiche e sociali che stanno ridisegnando il mercato turistico.

Il programma

Le due giornate si articolano in panel tematici, tavole rotonde e momenti di networking qualificato. Attesi i presidenti delle principali regioni del Nord Italia, una folta rappresentanza parlamentare trasversale agli schieramenti, esponenti di primo piano del mondo economico e industriale, protagonisti della cultura, dello spettacolo e dell’intrattenimento, insieme a sindaci, stakeholder della filiera e operatori del settore. Al centro del confronto i grandi temi dello sviluppo: infrastrutture, attrattività, innovazione e nuove forme di turismo.

In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, cambiamenti nei flussi globali e crescente competizione tra destinazioni, il turismo si conferma un asset strategico per l’Italia, capace di generare valore economico, occupazione e sviluppo territoriale.

A rendere unica l’esperienza, eventi esclusivi in location iconiche come il Castello Brown a Portofino e Villa Porticciolo a Rapallo, pensati per favorire relazioni, investimenti e nuove opportunità di business.

Il Forum del Turismo – Golfo del Tigullio 2026 si propone come un appuntamento destinato a diventare punto di riferimento nazionale per la definizione delle politiche e delle strategie del settore, con uno sguardo che parte dalla Liguria e si proietta sui nuovi equilibri del turismo globale.