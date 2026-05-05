Genova. Inizia a prendere forma il palinsesto della ventiquattresima edizione del Festival della Scienza, che si terrà a Genova da giovedì 22 ottobre a domenica 1 novembre 2026 nel segno della parola chiave Prospettive.

Il Consiglio Scientifico sta attualmente concludendo la fase di valutazione delle oltre 600 proposte di eventi candidati a far parte del programma del Festival, che sono arrivate alla Call for proposal bandita tra dicembre e febbraio scorsi.

Il sipario sulla ventiquattresima edizione del Festival si alzerà nel segno delle grandi donne della scienza, con due eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale. A inaugurare il programma 2026 sarà la lectio magistralis della direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell’Istituto Italiano di Tecnologia Barbara Mazzolai, tra le scienziate più influenti nel settore dei robot bioispirati, macchine di nuova generazione, sostenibili e adattabili, progettate imitando le strategie di piante e animali. Nel corso del primo weekend, i riflettori si sposteranno poi su Fabiola Gianotti. Dopo aver guidato per due mandati consecutivi il Cern di Ginevra, la più grande impresa scientifica al mondo, Gianotti parlerà della meravigliosa semplice complessità del mondo. Ulteriori informazioni e notizie sul programma della ventiquattresima edizione del Festival della Scienza saranno disponibili nelle prossime settimane.

È in atto un riassetto organizzativo dell’associazione. Dopo 17 anni, Fulvia Mangili lascia l’incarico di direttrice operativa dell’associazione Festival della Scienza e di direttrice del Festival. L’attuale presidente del Consiglio Scientifico, Carlo Ferdeghini, sarà il responsabile del programma dell’edizione 2026 del Festival e le mansioni operative e gestionali di Mangili saranno ripartite tra i membri dell’attuale staff organizzativo. Il Festival della Scienza ha inoltre stretto una collaborazione con l’agenzia InLiguria per un supporto amministrativo e comunicativo per l’edizione 2026.

“L’associazione desidera esprimere la più profonda gratitudine a Fulvia Mangili – dichiara il presidente dell’Associazione Festival della Scienza Domenico Coviello – per la dedizione, la competenza e la straordinaria passione con cui ha guidato il festival in questi anni, contribuendo in modo determinante a renderlo l’appuntamento di prestigio a livello internazionale che è oggi. Per l’Associazione, i prossimi mesi saranno ricchi di sfide, ma siamo pienamente fiduciosi nella guida scientifica di Carlo Ferdeghini e nella comprovata capacità del nostro staff di portare avanti con successo la gestione operativa dell’evento».

Tappa fondamentale del percorso di avvicinamento alla nuova edizione del Festival della Scienza 2026, è imminente l’apertura del bando dedicato alla selezione degli animatori. A partire da venerdì 8 maggio 2026, i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 35 anni potranno presentare la propria candidatura collegandosi al sito festivalscienza.it/bando-animatori.

Dalla prima edizione a oggi sono stati oltre diecimila i giovani che hanno contribuito al successo del Festival. Gli animatori hanno il compito fondamentale di guidare, accogliere e coinvolgere il pubblico attraverso il ricco palinsesto di eventi, laboratori e mostre.