Genova Città dei Festival: contributi a 41 eventi tra musica, teatro e cinema

Genova. È stato pubblicato oggi l’esito del bando Genova Città dei Festival, con cui il Comune di Genova sostiene le produzioni artistiche e culturali del territorio.

L’obiettivo dichiarato è offrire a cittadini e visitatori “un’esperienza continua, accessibile e di alto livello, confermando la cultura come uno dei principali motori di crescita, partecipazione e attrattività della città”.

La commissione di valutazione, composta da tecnici del Comune di Genova e da esperti esterni qualificati, ha selezionato complessivamente 41 progetti: 20 grandi rassegne e 21 festival di dimensioni più contenute, dando vita a un calendario culturale diffuso, capace di attraversare l’intero territorio cittadino e coinvolgere pubblici diversi per età, interessi e provenienza.

Novità di questa edizione, l’assegnazione dei contributi entro il mese di maggio: una scelta che consente agli operatori culturali di programmare con maggiore anticipo, consolidare la qualità delle proposte e costruire progettualità più solide e durature.

Festival e rassegne: i progetti sostenuti dal bando

I progetti finanziati spaziano dal teatro alla musica, dalla danza al cinema, fino alla letteratura e alla poesia. Accanto alle rassegne storiche, ormai appuntamenti consolidati nel panorama cittadino, si inseriscono nuove realtà e festival emergenti.

Tra i progetti finanziati ci sono il Suq Festival Teatro del Dialogo, il Festival dell’Acquedotto, il Circumnavigando, Testimonianze ricerca azioni del Teatro Akropolis, L’antico e il Nuovo dell’Associazione Pasquale Anfossi, e poi il Festival della Poesia, Electropark, il Festival del Mediterraneo, il Goa-Boa, Ridere d’agosto ma anche prima: a loro viene assegnato un contributo da 20mila euro. Niente di fatto, invece, per il Balena Festival, Circuito Sotto le Stelle, Altraonda Festival.

A ricevere un contributo da 5mila euro sono invece Light- Mostra Internazionale Cinema di Genova, La città di Carta di Arci Pepita Ramone, Festival OPAinCity dell’Associazione Orchestra Paganini Aps, Terrazzi aperti 2026 – Saliamo sui tetti di Arteprima Festival, Festival delle Periferie e Nuovo Cinema Maddalena: Pace? Pace!.

“Assegnare le risorse già a inizio anno significa offrire agli operatori culturali strumenti concreti per lavorare meglio, programmare con maggiore serenità e costruire progetti ancora più ambiziosi e qualificati – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Abbiamo scelto di sostenere sia le rassegne storiche, che negli anni hanno saputo creare un rapporto forte con il pubblico e con il territorio, sia le nuove progettualità che stanno emergendo con energia e qualità. È proprio dall’equilibrio tra tradizione e innovazione che nasce una programmazione culturale viva, contemporanea e capace di parlare a tutti”.