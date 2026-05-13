Il Festival Genova Èuropa ha fatto il giro di boa. In arrivo dibattiti, una mostra e la pedalata europea

Genova. La prima settimana di iniziative del Festival Genova Èuropa si è conclusa sabato 9 maggio e si prepara a entrare nella seconda settimana. Il Festival, arrivato alla terza edizione, è organizzato dal Movimento Federalista Europeo e dalla Gioventù Federalista Europea di Genova e patrocinato da Commissione Europea, Regione Liguria, Comune di Genova, Europe Direct Genova ed Aiccre Liguria. Il Festival vuole favorire il dibattito e la conoscenza su temi di interesse europeo e impatto locale e la sensibilizzazione nei confronti del lavoro svolto dalle principali istituzioni dell’Unione Europea con uno sguardo critico su ciò che ancora manca per una vera federazione europea.

La seconda settimana di iniziative prevede due incontri dibattito: il primo sul costituzionalista Paolo Rossi il 13 maggio (locandina) e il secondo sull’Europa e la pace il 14 maggio, con Guido Montani (locandina). L’inaugurazione della mostra “L’ABC dell’Europa di Ventotene” (qui le illustrazioni) installata nell’aula magna dell’Albergo dei poveri con il patrocinio del Dipartimento di scienze politiche e internazionali dell’Università di Genova, e la chiusura del Festival con la pedalata europea “Da Gandhi a Garibaldi per un’Europa libera, unita e solidale” con partenza alle 14.30 dal Porto Antico. La pedalata, co-organizzata con il CicloRiparo, prevede tappe presso i luoghi simbolo di Genova del Risorgimento, della Resistenza e del Federalismo europeo come la Casa di Mazzini, la targa di Luciano Bolis, la Casa dello Studente e il Museo Garibaldino (locandina). La pedalata europea passerà intorno alle 15 davanti a Palazzo Tursi e consegnerà una copia del “Manifesto di Ventotene” e de “Il mio granello di sabbia” di Luciano Bolis, oltre a una bandiera europea, a un rappresentante istituzionale del Comune.

Gli organizzatori auspicano che, in chiusura del Festival, il Comune di Genova nella persona della sindaca Silvia Salis firmasse l’appello ai sindaci per gli Stati Uniti d’Europa promosso dal Movimento Federalista Europeo (qui il testo https://appello-sindaci.my.canva.site/il-testo-dellappello).

“La costruzione di un’Europa unita, federale, solidale e di pace passa − sottolinea Nicola Vallinoto presidente del Mfe genovese − attraverso la partecipazione attiva delle amministrazioni locali. Ed anche Genova deve giocare un ruolo di primo piano in questa fase cruciale del processo di integrazione europea”. Il programma del festival: https://www.mfe2.it/genova/2026/05/03/festival-genova-europa-2026/