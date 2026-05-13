Festival dello Sviluppo Sostenibile a Genova il 20 maggio, focus sul mare

Genova. Nel “blu dipinto di blu” non è solo il rimando alla memoria canora di Modugno, ma il titolo dell’iniziativa con cui il Festival dello Sviluppo Sostenibile arriverà a Genova il 20 maggio per la sua settimana tappa. L’incontro rappresenta un’occasione significativa per riflettere su come “tutelare la natura e generare prosperità: clima, biodiversità ed economia del Mediterraneo”.

L’iniziativa, promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è realizzata in collaborazione con Costa Edutainment, alleati ad ASVIS e società di gestione dello storico Acquario di Genova, cornice d’eccezione per un confronto sulle sfide della biodiversità e le sfide del nostro tempo.

La scelta del luogo (l’Acquario di Genova) non è casuale: il Mediterraneo non è solo uno spazio geografico e culturale per il nostro Paese, ma anche un ecosistema fragile, custode della biodiversità marina e costiera in millenario rapporto con le attività portuali, logistiche ed economiche del mare sempre più orientata alla blue economy. La sfida è duplice: da un lato, valorizzare le opportunità offerte dal mare in termini di lavoro, impresa, logistica, energia e servizi ecosistemici; dall’altro, evitare che lo sfruttamento delle risorse marine e costiere comprometta proprio quel capitale naturale da cui ogni prospettiva di sviluppo dipende.

Programma

9:00 – 9:30 Registrazione

Modera: Donatella Bianchi, giornalista Rai

9:30 – 9:50 Introduzione

Rappresentante del Comune di Genova (da definire)

Beppe Costa, Presidente e AD Costa Edutainment

Enrico Giovannini, Direttore scientifico ASviS

9:50 – 10:10 Keynote speech

Telmo Pievani, Professore ordinario Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Padova

10:10 – 11:10 Nature First: difendere la natura, costruire il domani

Simona Bondanza, Head of Sustainability and Public Affairs Costa Edutainment

Adriana Del Borghi, Università di Genova e NBFC

Marco Fiandra, Technical Lead in Treedom

Paolo Galli, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Silvia Lavorano, Curatrice generale di Costa Edutainment

Daniela Picco, Fondazione MSC

Serena Rossetto, Responsabile Ambiente Rai per la Sostenibilità ESG

11:10 – 11:25 Spazio Festival, con la Banda Osiris

11:25 – 11:45 Keynote Speech Biodiversità marina: bene comune per una blue economy sostenibile

Roberto Danovaro, Professore Ecologia e Sostenibilità Ambientale, Università Politecnica delle Marche, Membro Accademia Europea delle Scienze

11:45 – 12:45 Blue economy e soluzioni nature-based

Giovanni Cannata, Rettore dell’Università Mercatorum

Andrea Cavalleroni, Campagna “A Buon Rendere” per un sistema di deposito cauzionale in Italia

Emanuela Clementi, Division Director Regional Ocean Forecasting Systems del CMCC

Pietro Fiocchi*, Vicepresidente della Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo

Stefania Lallai, Vice President Sustainability, MSC Cargo

Andrea Mantero, Direttore Soci e Consumatori di Coop Liguria

Ilaria Potito, Responsabile ESG Impact Management & Projects di Fibercop

12:45 – 13:05 Conclusioni

Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell’ASviS

Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare*

*in attesa di conferma