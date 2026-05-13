Festival dello Sviluppo Sostenibile a Genova il 20 maggio, focus sul mare

Genova. Nel “blu dipinto di blu” non è solo il rimando alla memoria canora di Modugno, ma il titolo dell’iniziativa con cui il Festival dello Sviluppo Sostenibile arriverà a Genova il 20 maggio per la sua settimana tappa. L’incontro rappresenta un’occasione significativa per riflettere su come “tutelare la natura e generare prosperità: clima, biodiversità ed economia del Mediterraneo”.
L’iniziativa, promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è realizzata in collaborazione con Costa Edutainment, alleati ad ASVIS e società di gestione dello storico Acquario di Genova, cornice d’eccezione per un confronto sulle sfide della biodiversità e le sfide del nostro tempo.
La scelta del luogo (l’Acquario di Genova) non è casuale: il Mediterraneo non è solo uno spazio geografico e culturale per il nostro Paese, ma anche un ecosistema fragile, custode della biodiversità marina e costiera in millenario rapporto con le attività portuali, logistiche ed economiche del mare sempre più orientata alla blue economy. La sfida è duplice: da un lato, valorizzare le opportunità offerte dal mare in termini di lavoro, impresa, logistica, energia e servizi ecosistemici; dall’altro, evitare che lo sfruttamento delle risorse marine e costiere comprometta proprio quel capitale naturale da cui ogni prospettiva di sviluppo dipende.
Programma
9:00 – 9:30 Registrazione
Modera: Donatella Bianchi, giornalista Rai
9:30 – 9:50 Introduzione
Rappresentante del Comune di Genova (da definire)
Beppe Costa, Presidente e AD Costa Edutainment
Enrico Giovannini, Direttore scientifico ASviS
9:50 – 10:10 Keynote speech
Telmo Pievani, Professore ordinario Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Padova
10:10 – 11:10 Nature First: difendere la natura, costruire il domani
Simona Bondanza, Head of Sustainability and Public Affairs Costa Edutainment
Adriana Del Borghi, Università di Genova e NBFC
Marco Fiandra, Technical Lead in Treedom
Paolo Galli, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Silvia Lavorano, Curatrice generale di Costa Edutainment
Daniela Picco, Fondazione MSC
Serena Rossetto, Responsabile Ambiente Rai per la Sostenibilità ESG
11:10 – 11:25 Spazio Festival, con la Banda Osiris
11:25 – 11:45 Keynote Speech Biodiversità marina: bene comune per una blue economy sostenibile
Roberto Danovaro, Professore Ecologia e Sostenibilità Ambientale, Università Politecnica delle Marche, Membro Accademia Europea delle Scienze
11:45 – 12:45 Blue economy e soluzioni nature-based
Giovanni Cannata, Rettore dell’Università Mercatorum
Andrea Cavalleroni, Campagna “A Buon Rendere” per un sistema di deposito cauzionale in Italia
Emanuela Clementi, Division Director Regional Ocean Forecasting Systems del CMCC
Pietro Fiocchi*, Vicepresidente della Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo
Stefania Lallai, Vice President Sustainability, MSC Cargo
Andrea Mantero, Direttore Soci e Consumatori di Coop Liguria
Ilaria Potito, Responsabile ESG Impact Management & Projects di Fibercop
12:45 – 13:05 Conclusioni
Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell’ASviS
Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare*
*in attesa di conferma