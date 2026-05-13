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Esperienza formativa

Andersen Festival 2026 cerca volontari: aperto il bando per le candidature

Gli aspiranti volontari devono compilare un form entro le 15 del 22 maggio 2026

andersen festival sestri

Sestri Levante. Festival Andersen 2026, aperto il bando per partecipare come volontario.

Ai volontari della 29° edizione Andersen Festival verranno richieste le seguenti attività: assistenza allo staff; presidio della biglietteria dell’evento; servizio di volantinaggio; servizio di “maschera” durante gli spettacoli; eventuali consegne di materiale nelle location degli spettacoli.

Le candidature devono pervenire entro le 15 del 22 maggio 2026. Le candidature devono essere effettuate compilando questo form.

I volontari dovranno essere maggiorenni e rendersi disponibili a partire da fine maggio per l’incontro conoscitivo che si terrà giovedì 28 maggio, alle 15, presso la sede di Mediaterraneo Servizi in via Portobello 14, Sestri Levante. Non è prevista ospitalità né rimborso spese di viaggio. Per ulteriori informazioni scrivere a: info@andersensestri.it.

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