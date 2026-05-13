Andersen Festival 2026 cerca volontari: aperto il bando per le candidature

Sestri Levante. Festival Andersen 2026, aperto il bando per partecipare come volontario.
Ai volontari della 29° edizione Andersen Festival verranno richieste le seguenti attività: assistenza allo staff; presidio della biglietteria dell’evento; servizio di volantinaggio; servizio di “maschera” durante gli spettacoli; eventuali consegne di materiale nelle location degli spettacoli.
Le candidature devono pervenire entro le 15 del 22 maggio 2026. Le candidature devono essere effettuate compilando questo form.
I volontari dovranno essere maggiorenni e rendersi disponibili a partire da fine maggio per l’incontro conoscitivo che si terrà giovedì 28 maggio, alle 15, presso la sede di Mediaterraneo Servizi in via Portobello 14, Sestri Levante. Non è prevista ospitalità né rimborso spese di viaggio. Per ulteriori informazioni scrivere a: info@andersensestri.it.