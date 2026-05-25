Festival Andersen, a Sestri Levante Ruffini, Belli, Nuzzo e Di Biase e tanti altri

Genova. Presentata oggi alla Sala della Trasparenza della Regione Liguria, alla presenza della vicepresidente e assessore alla cultura Simona Ferro, la 29^ edizione del Festival Andersen e 59^ edizione del Premio Andersen.

Il Festival Andersen, dal 4 al 7 giugno, torna a Sestri Levante per il suo viaggio nella trilogia de “Il Tempo”. Questa edizione, declinata al “Presente”, è intitolata “Adesso si sogna” tra spettacoli, musica, letteratura e arte di strada.

Diretto dal regista e autore Duccio Forzano, il Festival porterà in città grandi ospiti del panorama italiano tra cui Paolo Belli e la Big Band, Paolo Ruffini, Nuzzo e Di Biase, Nadia Terranova, Gabriele Vagnato, Luisa Corna, Pippo Lamberti, Roberta Di Mario e Black Ball Boogie.

In programma oltre 50 spettacoli gratuiti in 10 location cittadine con 20 artisti di strada coordinati da Davide Paganini insieme all’Università del Circo di Torino. Cuore della manifestazione resta il Premio Andersen – Baia delle Favole, storico concorso letterario dedicato alla fiaba inedita, che quest’anno ha raccolto 463 racconti da tutta Italia e dall’estero.

Tra gli appuntamenti più attesi il tradizionale Corteo dei bambini delle scuole, la premiazione delle fiabe vincitrici e gli eventi speciali dedicati a sostenibilità, Europa, sport e inclusione.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.