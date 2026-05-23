Festa dello sport, bagno di folla per le gemelle Amato: village aperto fino a domani

Genova. La seconda giornata della Festa dello Sport, realizzata dal Porto Antico di Genova Spa e Stelle nello Sport con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Coni, Sport e Salute, Unige e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, si chiude sotto il segno delle famiglie.

Migliaia di bambine e bambini, accompagnati dai loro genitori e dai nonni, hanno provato le 135 tra attività e discipline sportive ambientate nei 140.000 metri quadrati del Porto Antico di Genova. Code all’infopoint per il ritiro del popolare passaporto dello sport e, naturalmente, nelle aree più gettonate della Festa. Pienone nel piazzale Mandraccio per provare le bocce, il calcio, nella sua versione classifica e freestyle, il canottaggio, la danza verticale, le discipline acrobatiche e circensi, il golf, il parkour, l’hockey, la pallavolo, il pugilato, gli sport equestri, tennis e pickleball, il tiro con l’arco, la vela e lo yoga. Pallacanestro e rugby presi d’assalto in piazza Caricamento, così come l’atletica leggera e la monoruota in zona Acquario.

In mattinata il Miglio Blu dei Magazzini del Cotone e l’emozionante premiazione dei 79 studenti protagonisti del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” alla presenza delle stelle Andrea Modica, Kiri English Hawke, Davide Mumolo, Iris Menchini e Alessio Di Tommaso.

Entusiasmo sotto rete nell’area della FederVolley per le azzurre – impegnate in questi giorni al palasport per il Torneo Internazionale Euqilibrium Aia Elite – che hanno giocato con i giovanissimi della festa dello sport. Gaia Giovannini e Dalila Marchesini hanno guidato due squadre dando vita a un set davvero divertente prima di concedersi a foto e autografi.

Nel pomeriggio, sempre sotto il tendone di piazza delle Feste, lo spettacolo dell’Auxilium Day e della Festa della Ginnastica con la speciale partecipazione delle gemelle Asia e Alice d’Amato e di Stefano Patron. Salute, inclusione e futuro nella LND: questi i temi del convegno “Il Calcio che cammina” tenuto al modulo 9 dei Magazzini del Cotone. In serata l’Europeo di K-Pop sul Palco Mandraccio

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Domani, dalle 10 alle 19, appuntamento con la terza e ultima giornata della Festa dello Sport. Prima tappa, per bambine e bambini, all’infopoint della Festa dello Sport per ritirare il tradizionale Passaporto dello Sport, il “documento” che accompagna i giovani sportivi attività dopo attività, e che consente di conquistare l’Attestato di partecipazione e gadget, premi, buoni sconto per le attrazioni del Porto Antico. Tra gli appuntamenti della giornata, alle 10 il via ai tornei di Calcio e Basket integrato, alle 11 il tentativo di record mondiale indoor del canottiere Gian Filippo Mirabile, alle 11:15 il minimiglio ai Magazzini del Cotone, alle 13 lo “Show delle Stelle” sul palco Mandraccio con le esibizioni di alcuni dei migliori talenti di ginnastica, taekwondo, k-pop, danza, per chiudere con l’ormai storico “Zumba Party”. Si parte alle ore 10 con Caribe Club, Ardita Hip Hop, Latino Americano e Break Dance, Celano Boxe, Kung Fu Cidao, Lanterna Taekwondo Genova, Sport Integrato Show e Bic Genova Danza, Time of Korea International – Crew Phoenix, Arti’s, Audax Quinto Ritmica, Tip Tap Officina dell’Arte, Santa Sabina Ritmica, Vita Ballet, Andrea Doria Ginnastica, Bollywood e chiusura storica con lo Zumba Party.

Al Modulo 9 il Torneo di Calcio Tavolo e Subbuteo Tradizionale promosso dalla LND. Alle 14 il saggio di pattinaggio artistico FISR sotto il tendone di piazza delle Feste, seguito dalla Festa della Danza Sportiva: nel mezzo, alle 15 nell’area Vela, focus sul progetto CS Mach 1 legato alla sostenibilità.