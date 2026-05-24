La Festa dello Sport si chiude con oltre 150mila presenze: bagni di folla per gli Azzurri

Genova. Si è chiusa con oltre 150mila presenze l’edizione numero 22 della Festa dello Sport, realizzata da Porto Antico e Stelle nello Sport con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Coni, Sport e Salute, Unige e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria.

Complice il caldo e le giornate di sole, decine di migliaia di persone tra turisti e genovesi hanno scelto di vivere il Porto Antico all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento. Grande la partecipazione sui campi da gioco, sui palchi e agli eventi in programma, con oltre 3.500 passaporti dello sport consegnati ai partecipanti.

Numerose le stelle sportive che hanno partecipato alla festa. La Nazionale italiana di pallavolo è stata protagonista visitando l’Acquario di Genova tra selfie e autografi, la stessa accoglienza speciale riservata alle gemelle d’oro della ginnastica, Alice e Asia D’Amato, così come per il pluricampione paralimpico di nuoto Francesco Bocciardo, accolto sul palco oggi al termine della mattinata dedicata allo Sport Integrato.

Con lui Gianfilippo Mirabile (canottaggio paralimpico) che ha firmato alla Festa dello Sport il record del mondo indoor sulla mezza maratona pararowing pr2. A tifare per lui anche un altro azzurro paralimpico del canottaggio, Fabrizio Caselli, con cui Mirabile partirà da Genova per la Spagna e il Portogallo in bici e hand bike. Una impresa per promuovere l’accessibilità dello sport e per raccogliere fondi a favore della Gigi Ghirotti.

Autografi, foto e sorrisi anche per Andrea Modica (sport invernali), Kiri English Hawke e Davide Mumolo (canottaggio), Iris Menchini (nuoto) e Alessio Di Tommaso (scherma), Stefano Patron (ginnastica). Gli amanti del basket hanno potuto sfidare sotto canestro Giacomo “Gek” Galanda, per dieci anni nazionale azzurro e argento olimpico nel 2004, oggi ambassador di sport e Salute.

Grande successo per le 135 tra attività e discipline sportive ambientate nei 140.000 metri quadrati del Porto Antico di Genova. Code all’infopoint per il ritiro del popolare passaporto per lo sport e, naturalmente, nelle aree più gettonate della Festa. Grande attenzione per le attività proposte all’interno dei moduli dei Magazzini del Cotone: dal pattinaggio free style alla spada laser, passando per il badminton, il tiro con l’arco, il karate e le arti marziali e orientali, la dama, gli scacchi, i videogiochi sportivi e le aree di CSEN e CSI.

Oltre duecento i ragazzi protagonisti nei tornei di calcio e basket integrato, premiati sul palco Mandraccio. Grande energia per il Minimiglio ai Magazzini del Cotone e sul palco Mandraccio in occasione di uno speciale pomeriggio con le esibizioni di alcuni dei migliori talenti di ginnastica, taekwondo, k-pop, danza, per chiudere con l’ormai storico “Zumba Party”. Numeri importanti anche per il saggio di pattinaggio artistico FISR sotto il tendone di piazza delle Feste, seguito dalla Festa della Danza Sportiva: nell’area Vela il focus sul progetto CS Mach 1 legato alla sostenibilità.