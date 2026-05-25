Festa della focaccia di Recco, oltre 20mila presenze

Recco. La Festa della Focaccia di Recco col formaggio Igp, andata in scena ieri, ha registrato un’affluenza straordinaria, con oltre ventimila persone che hanno pacificamente invaso la città fin dalle prime ore del mattino.

Un flusso continuo composto da tantissimi giovani e non arrivati in treno, famiglie giunte con mezzi privati e ben 81 autobus provenienti da tutto il Nord Italia, che hanno fatto scendere visitatori desiderosi di trascorrere la giornata tra la spiaggia, il centro cittadino e i numerosi appuntamenti legati alla festa.

Ristoranti pieni, vie del centro animate e una partecipazione massiccia alla tradizionale distribuzione gratuita della focaccia hanno confermato il successo di un evento che, anno dopo anno, continua a crescere e a richiamare visitatori.

“E’ stata una giornata straordinaria, con migliaia di persone che hanno vissuto Recco con rispetto per la città e per l’ambiente. Tutto si è svolto come doveva – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – desidero ringraziare l’ufficio turismo e l’ufficio manutenzione, con gli operai sempre pronti a intervenire per ogni evenienza. Un ringraziamento particolare va anche all’ufficio ambiente, che ha coordinato 40 dipendenti Amiu impegnati nella pulizia della città fin da ieri, intervenendo quando necessario e dalle 17.30 impegnati a riordinare gli spazi più frequentati. Questa mattina sono stati completati gli interventi di pulizia della spiaggia e delle scogliere. In poche ore la città è tornata in ordine”.

Il sindaco ha inoltre espresso gratitudine alla Polizia locale, impegnata in uno straordinario lavoro di gestione del traffico, in particolare in prossimità dell’uscita autostradale, e ai volontari, con una menzione speciale all’Associazione Carabinieri in congedo, all’Associazione Alpini alla Pubblica Assistenza e alla Pro Loco. Gandolfo ha ringraziato, inoltre i Carabinieri della stazione di Recco.

Merito della buona riuscita della festa è del Consorzio della Focaccia di Recco , non solo per la gestione della festa, ma per il grande lavoro di promozione svolto attraverso i propri canali social, insieme alla pagina ufficiale del turismo, Visit Recco.

Efficace anche il lavoro di promozione messo in campo da Radio Infinity, che con le sue onde raggiunge tutto il mondo, contribuendo a far conoscere la città e le sue eccellenze. I ringraziamenti del sindaco vanno a Regione Liguria con Luca Lombardi, Città Metropolitana con Ilaria Bozzo e Camera di Commercio con Paolo Corsiglia, presenti domenica. “Questa festa ha radici profonde – conclude Gandolfo. – Tutti, anche i sindaci e le amministrazioni che mi hanno preceduto, si sono impegnati nel tempo per far crescere questo appuntamento. Il successo di oggi è il risultato di un percorso costruito negli anni”.