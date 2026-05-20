Festa della Famiglia all’Immacolatine: un’edizione speciale per i 150 anni dell’istituto

Genova. Si è svolta Domenica 17 maggio, come da tradizione, la Festa della Famiglia presso l’Istituto Immacolatine di Via Padre Semeria a Genova. Un appuntamento molto atteso dalla comunità, che ogni anno riunisce alunni, famiglie, docenti e personale in una giornata all’insegna della gioia e della condivisione.

Quest’anno, però, la festa ha assunto un significato ancora più speciale: l’Istituto ha celebrato infatti il suo 150° anniversario di fondazione, un traguardo straordinario che testimonia secoli di dedizione all’educazione, ai valori e alla crescita delle nuove generazioni.

Tra emozione e festa, la ricorrenza ha offerto l’occasione per guardare insieme al passato con gratitudine e al futuro con rinnovato entusiasmo, confermando la vocazione profonda di una realtà educativa che da un secolo e mezzo è punto di riferimento per la città di Genova.