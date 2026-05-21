Genova. Sono 2.300 gli studenti che “apriranno” domani la 22° Festa dello Sport, partecipando all’Olimpiade delle Scuole. Fischio d’inizio alle 9 per la kermesse organizzata da Porto Antico di Genova SpA e Stelle nello Sport, che per tre giorni permetterà di provare gratuitamente 135 attività e discipline sportive nel villaggio sportivo più affascinante d’Italia.

Gli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, in arrivo da tutta la Liguria, si cimenteranno in un percorso sportivo articolato in 55 aree di gioco. Per tutti ci sarà la medaglia firmata Coni e Festa dello Sport con premiazione sul Palco del Mandraccio alle ore 12:30 alla presenza delle massime autorità istituzionali e sportive e di alcune “stelle” quali Giacomo Galanda e Giorgia Gorini (Basket), Riccardo Granzella (rugby), Matteo Oliveri e Aurora Bado (atletica).

Più di 120 gli studenti che parteciperanno al Palio Remiero promosso da Ficsf e Ufficio scolastico regionale per la Liguria. Sfide accese nello specchio acqueo sotto il Bigo. E premiazioni sul palco insieme all’Olimpiade dele Scuole.

Tra gli eventi della prima giornata ci sarà l’”Old Star Game“, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della palla a spicchi e dello sport giovanile. Il cuore pulsante del pomeriggio sarà l’evento speciale “Piterpol Cup“, un torneo interamente riservato ai ragazzi Under 15. Sul playground della Festa dello Sport si sfideranno le giovani leve nate negli anni 2011, 2012 e 2013, dando vita a una giornata di sport all’insegna del divertimento, della sana competizione e della condivisione. In campo anche Giorgia Gorini, cestista azzurra che ha vinto il bronzo europeo under 16 e volata in America per giocare nella Ball State University dove al primo anno ha conquistato la conference vincendo anche l’anello.

Festa dello Sport 2026: gli enti e le associazioni in campo

Saranno oltre 200 gli enti sportivi e le associazioni che scenderanno in campo sugli oltre 140.000 metri quadrati, da piazza Caricamento ai Magazzini del Cotone, passando per Calata Falcone e Borsellino, Piazzale Mandraccio, Porta Siberia per arrivare al Molo dell’Acquario, fino all’Isola delle Chiatte.

Patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Coni, Sport e Salute, Unige e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, la Festa dello Sport sarà teatro di numerosi eventi ed esibizioni sui quattro palchi.

Sul palco principale al Mandraccio si alterneranno più di 60 associazioni sportive con performance di tante discipline, dalla ginnastica alla danza, passando per taekwondo, arti marziali e molto altro. Protagoniste domani nella prima giornata Musical Dance All Academy, Trampolino Aerofunk, Scuola Balla col Sorriso, Zumba Mamme Dance Fit e Creativity Street, Naica – I valori salgono sul palco, Gsd Cornigliano e Kangooclubgenova.

Numerosi anche i progetti che vivranno il loro culmine al Porto Antico in queste tre giornate. Alla Festa dello Sport arriveranno anche molti dei partecipanti del progetto Sport Senior promosso dal Comune di Genova. Altra novità: il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, attraverso il tavolo Riabilitazione e Circoli Territoriali, promuove “Relazioni in movimento”, iniziativa dedicata al legame tra salute mentale, movimento e partecipazione alla vita della comunità.

La Passeggiata per la Salute Mentale

Il momento centrale dell’iniziativa sarà alle ore 12.00, con la Passeggiata per la Salute Mentale, aperta alla cittadinanza, alle associazioni e agli attori del Patto per la Salute Mentale – La città che cura. Il percorso partirà dalla Sala Chiamata del Porto per raggiungere il Porto Antico, attraversando via Gramsci.

L’iniziativa nasce per promuovere inclusione, socializzazione e sensibilizzazione sul tema della salute mentale, contrastando lo stigma e valorizzando il ruolo del movimento e delle relazioni nel benessere della persona. I partecipanti sono invitati a indossare un accessorio verde, colore simbolo della salute mentale. Protagonista alla Festa, nell’area della vela, sarà anche il progetto CS-MACH1 che ha l’obiettivo di migliorare la capacità di osservazione del mare, mettendo i dati a disposizione delle piattaforme EU di integrazione (EMODnet e Copernicus Marine) e alimentare così i nuovi strumenti di elaborazione scenari a breve e medio termine per misurare l’impatto del cambiamento climatico.

Lezioni gratuite ed esibizioni

Ci saranno poi le lezioni gratuite a ritmo continuo sul Palco Millo/Fitness e sull’Isola delle Chiatte. In piazza delle Feste gli eventi speciali. A partire dalle ore 15 tre incontri: Soroptimist Club Genova incontra le veliste di “Woman at the Helm” mentre Federkombat e Fiv Primazona celebrano i campioni dell’anno. In serata il Galà della Danza UISP.

Saranno presenti anche le forze dell’ordine: Esercito con l’arrampicata, Polizia di Stato con i calci di rigore e unità cinofile, Carabinieri con arti marziali e judo, Guardia di Finanza con i remoergometri. Numerosi e interessanti i laboratori: Iren luce gas e servizi conferma l’amato “Cruciverba Edu Iren” insieme al gioco del tangram e jenga e il gioco ispirato a Maze Runner che ha riscosso uno straordinario successo alle Atp Finals. Amiu proporrà attività legate alla raccolta differenziata che quest’anno ha scelto proprio lo sport per diffondere tra i genovesi il valore del “gioco di squadra”. Ritorna Gymgament, il progetto che unisce il gioco all’attività fisica di cui è testimonial Andrea Lucchetta.

Arriva la Porto Antico Game Adventure

Ci sarà poi una novità speciale. Alla Festa dello Sport verrà presentato per la prima volta “Porto Antico Game Adventure“. Realizzato da Artichoke con Porto Antico di Genova S.p.A., Game Adventure è un’esperienza interattiva e immersiva. Più di un singolo gioco, è un progetto di piattaforma dove diverse avventure coinvolgeranno pubblici di età differenti per invitarli a divertirsi e scoprire un modo innovativo e coinvolgente di vivere gli spazi urbani.

“Olpo il polpo“, il primo episodio, realizzato per un pubblico di bambini, sarà una caccia al tesoro con enigmi e indovinelli in tutta l’area del Porto Antico accompagnati da simpatici personaggi illustrati e una storia sulla salvaguardia del mare e dell’ambiente che ci circonda. Un gioco da fare tutto l’anno, senza scadenza, per un progetto che si arricchirà nel tempo.

La festa punta a superare il record di 140 mila presenze in tre giorni. Tutti “in campo” a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti con la tradizionale raccolta fondi e diverse iniziative a supporto della “storica” realtà, fondata e presieduta dal Prof. Franco Henriquet. Presso lo stand di Stelle nello Sport sarà possibile gustare la merenda offerta da Panarello con una donazione diretta ai volontari della Ghirotti. Saranno anche in vendita i biglietti della Lotteria per la Ghirotti (5 euro) con in palio una magnifica crociera MSC nel Mediterraneo per due persone.