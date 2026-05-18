Festa della focaccia di Recco, tutto pronto: sabato l’anteprima per gli studenti, domenica la grande mangiata

Recco. Recco si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per l’attesissima “Festa della Focaccia di Recco col formaggio IGP”, con la novità delle visite guidate al Santuario di N.S. del Suffragio, curate dall’Arciconfraternita. L’edizione 2026, che ogni anno trasforma la città in un grande percorso di gusto, è in programma domenica 24 maggio, con un’anteprima nel pomeriggio di sabato 23, dedicata agli alunni delle scuole elementari, con i laboratori, per tramandare ai più giovani un prezioso sapere. Domenica saranno distribuite gratuitamente migliaia di porzioni della celebre focaccia di Recco col formaggio IGP, creando un clima di festa attorno al simbolo del patrimonio gastronomico della città. La festa è organizzata dal Consorzio della Focaccia di Recco con il Comune di Recco, con i patrocini di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Città Metropolitana di Genova, Ascom Confcommercio Genova e FIPE Liguria con la collaborazione di Pro Loco Recco, Ascom delegazione di Recco e CIV Consorzio Operatori Economici Recco.

“La focaccia di Recco col formaggio IGP non è soltanto una preparazione gastronomica ma è parte della nostra identità – afferma il sindaco Carlo Gandolfo –. È il risultato di una tradizione che affonda le radici nei secoli e che i “rechelini doc”, osti e fornai di un tempo, hanno tramandato fino ai panificatori e ristoratori di oggi, capaci di custodire e innovare quest’arte. La Festa della Focaccia è cresciuta anno dopo anno, diventando un appuntamento di grande richiamo che valorizza la nostra storia, il lavoro dei nostri focacciai e l’immagine della città. Anche quest’anno ci aspettiamo ventimila visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero che contribuiranno a diffondere la conoscenza della focaccia di Recco Igp e di tutto il nostro territorio”.

Accanto alla degustazione, il programma prevede “sfide”, gare, tanta musica e intrattenimento, rendendo la Festa della Focaccia un evento capace di coinvolgere famiglie, turisti di ogni età.