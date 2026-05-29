Eventi autentici liguri, disponibile la documentazione per chiedere i contributi

Liguria. È online sul sito della Regione Liguria tutta la documentazione relativa al bando 2026 per la concessione di contributi a favore delle associazioni Pro Loco organizzatrici o co-organizzatrici dei 102 “Eventi autentici liguri” già riconosciuti per l’anno in corso sulla base dei criteri stabiliti nel Protocollo d’Intesa sottoscritto con Unpli-Unione nazionale Pro Loco d’Italia nel 2023.

ll calendario degli “Eventi autentici liguri” per il 2026 candidati dalle Pro Loco liguri iscritte all’Albo Regionale è stato presentato lo scorso 19 febbraio con la premiazione delle 67 Pro Loco coinvolte ed è composto da 102 eventi (erano 76 del 2025 e 33 del 2024) distribuiti nelle quattro province liguri: 28 eventi in provincia di Imperia, 18 in provincia di Savona, 42 nella città metropolitana di Genova e 14 in provincia della Spezia.

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate, a pena di inammissibilità, dal 16 al 30 giugno 2026 compresi, esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Sportello online”, reperibile sul sito istituzionale di Regione Liguria al seguente link.

L’avviso ha una dotazione finanziaria di 250 mila euro complessivi con possibilità di incremento entro il 31 dicembre 2026 se si rendessero disponibili ulteriori risorse. Il contributo massimo ha un’entità fino al 50% delle spese sostenute o preventivate e comunque non oltre 5 mila euro per evento.

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi dichiara: “Ben 64 su 102 eventi sono programmati in periodi diversi da quelli estivi di altissima stagione e che 75 hanno luogo in località, borghi o frazioni dell’entroterra. Ciò significa che l’obiettivo di promuovere e valorizzare le aree interne della Liguria è stato raggiunto. L’entroterra ha un’offerta di attrazione turistica pienamente complementare o alternativa a quella della costa, che resta senza dubbio il nostro fiore all’occhiello. A breve pubblicheremo anche la graduatoria degli eventi organizzati dai Comuni: nel 2026 avremo una Liguria sempre in festa”.