Estate a Nervi tra eventi e cinema, il consiglio comunale “unito” per rilanciare il quartiere

Genova. Restituire al quartiere di Nervi la sua storica centralità culturale e garantire ai cittadini una programmazione estiva di alto livello artistico, accessibile e sostenibile. È questo l’obiettivo della mozione presentata dal gruppo consiliare della Lega in consiglio comunale a Genova e rielaborata in consiglio comunale con la condivisione della maggioranza.

“Nervi rappresenta da sempre un pilastro del turismo e dello spettacolo per l’intera Liguria, i suoi Parchi storici sono la cornice ideale per un’offerta culturale diffusa e di qualità, capace di vivere anche nelle ore serali, con questa mozione vogliamo dare una risposta immediata ai residenti e ai commercianti del quartiere, stimolando l’indotto economico locale” hanno detto la capogruppo Paola Bordilli e il consigliere Alessio Bevilacqua.

La mozione dà anche seguito a un ordine del giorno del Pd sul cinema all’aperto individuando nei Parchi di Nervi una delle location prioritarie. “Su Nervi c’è una visione comune – dicono i Dem – questo luogo merita investimento, cura e programmazione. Non possiamo più permetterci di sprecare un patrimonio del genere”. Nel documento si evidenzia inoltre l’importanza di sviluppare contenuti legati alla sostenibilità ambientale, all’ecologia e al rapporto tra cultura e territorio.

“La cultura non può essere vissuta soltanto come evento straordinario”, sottolinea Laura Sicignano, Lista Salis.

L’assessore comunale Giacomo Montanari ha espresso parere favorevole della giunta, offrendo all’aula un quadro articolato del contesto in cui si inserisce la mozione. Montanari ha però respinto l’idea che i parchi di Nervi siano stati trascurati nel 2026: “Nei primi cinque mesi dell’anno il pubblico dei Musei di Nervi è cresciuto del 300% grazie al biglietto integrato e alla prima app dedicata ai Musei Civici di Genova”.