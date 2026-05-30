Autostrade ed esodo per il ponte, in A10 lunghe code fino a notte: bollino rosso anche per la giornata di oggi

Genova. Notte di lunghe code tra Genova e il ponente ligure dopo l‘incidente di ieri pomeriggio che ha portato alla temporanea chiusura dell’autostrada A10 nel tratto compreso tra Varazze e Albisola.

Riaperto alle 20.30, le ripercussioni sono state pesantissime a causa dell’esodo per il ponte del 2 giugno. Alle 23 si registravano 20 km di coda t’ra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e il bivio con la fine della complanare di Savona verso Savona.

Pesante la ripercussione anche sull’Aurelia nella stessa direzione. E anche per oggi – in particolare la mattina di sabato 30 maggio – sono previste criticità con un bollino rosso sulle principali direttrici per i tanti automobilisti che si sposteranno nei luoghi di vacanza, soprattutto al mare.

Lo stop ai mezzi pesanti per il ponte del 2 giugno

Per rendere meno critico l’esodo è stato indetto per tre giorni durante il ponte del 2 giugno lo stop ai mezzi pesanti. Il primo stop scatterà sabato 30 maggio 2026. In questa giornata i camion non potranno circolare dalle 9:00 alle 14:00. Domenica 31 maggio il divieto sarà più lungo. Lo stop alla circolazione resterà infatti attivo dalle 9:00 fino alle 22:00. Lunedì 1° giugno non sono previste limitazioni nazionali. La circolazione tornerà regolare per ventiquattro ore. Martedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, entrerà invece in vigore il terzo blocco. I mezzi pesanti resteranno fermi dalle 7:00 alle 22:00.