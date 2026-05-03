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Incidente

Escursionista ferito alle Cinque Terre: recuperato con l’elisoccorso dei vigili del fuoco

Per superare le difficoltà logistiche della zona, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Drago, che ha provveduto al recupero del giovane turista

soccorso alpino barella, monte portofino

Genova. Un turista francese di 28 anni è stato soccorso mentre percorreva il sentiero che collega Monterosso a Vernazza, nel cuore delle Cinque Terre. Durante l’escursione, il giovane ha riportato una dolorosa distorsione alla caviglia che gli ha impedito di proseguire autonomamente il cammino. Trovandosi in un tratto di costa particolarmente impervio e lontano dalla viabilità stradale, i presenti hanno subito allertato i soccorsi per richiedere assistenza immediata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Liguria insieme ai Vigili del fuoco. Il personale di soccorso ha raggiunto l’infortunato direttamente sul sentiero e ha provveduto a stabilizzare la situazione, effettuando l’immobilizzazione dell’arto per evitare ulteriori traumi. Tuttavia, la natura accidentata del terreno ha reso impossibile il trasporto a piedi verso l’ambulanza più vicina.

Per superare le difficoltà logistiche della zona, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Drago, che ha provveduto al recupero del giovane turista.

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