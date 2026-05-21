Emergenza topi in centro storico, task force del Comune per “eradicare” le tane in profondità

Genova. Negli ultimi giorni, la circolazione sui social di immagini di colonie di topi (o meglio, pantegane) ha riacceso il dibattito pubblico sulla vivibilità dei vicoli e delle aree limitrofe. A fare il punto della situazione e a illustrare le contromisure messe in campo dall’amministrazione comunale è l’assessora all’ambiente, Silvia Pericu, a margine della giunta itinerante oggi al lavoro presso il Municipio I Centro Est.

“La proliferazione dei topi rappresenta un problema annoso e complesso, comune a molte grandi città, ma la risposta di palazzo Tursi punta a un approccio scientifico e coordinato – ha speigato – Dall’inizio del 2026 a oggi sono già stati effettuati 21 interventi di derattizzazione su tutto il territorio comunale, e oltre il 50% di questi ha interessato specificamente il centro storico“.

L’assessora ha voluto sottolineare come il fenomeno sia anche legato al comportamento umano e alla gestione dei rifiuti. La presenza di sacchetti abbandonati in strada costituisce infatti una fonte di nutrimento per la popolazione murina, vanificando parte degli sforzi. Ma non solo: “Per contrastare l’emergenza, in queste ore è in corso un nuovo ciclo di derattizzazione volto a ricaricare i punti esca strategici – ha speigato – Si tratta di un’attività continuativa che richiede costanza per poter contenere il fenomeno alla radice”.

Una task force per le aree verdi e la mappa delle criticità

Il monitoraggio del Comune si basa sulle segnalazioni dei cittadini, esaminate anche oggi durante la riunione di giunta. Proprio l’analisi di questi dati ha evidenziato alcune forti criticità in specifiche aree verdi del Municipio Centro-Est. Per risolvere il problema in modo strutturale, l’amministrazione ha pianificato una serie di interventi mettendo in campo una vera e propria task force composta da Aster, Amiu, e Polizia locale.

“L’idea è quella di intervenire in profondità nei terreni per individuare e sradicare direttamente le tane dei topi – ha spiegato Pericu – Le operazioni si concentreranno nei punti più sensibili dove le segnalazioni sono state più frequenti: piazza Acquaverde, i giardini Brignole, via XII Ottobre e via del Colle. In quest’ultima zona l’amministrazione era già intervenuta lo scorso ottobre, ma la complessità dei fattori ambientali ha reso necessario un nuovo e più incisivo passaggio. È una lotta che molte città stanno affrontando – ha concluso l’assessora – Genova non si farà trovare impreparata e continuerà a monitorare ogni singola criticità per restituire il giusto decoro ai quartieri”.ù

Video e foto tratte dal materiale pubblicato sui social network da Christian Spadarottto