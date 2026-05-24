Genova. Aumenta, seppure di poco, l’affluenza in Liguria nella tornata elettorale che riporta ai seggi i residenti di 18 Comuni in tutta la regione per le elezioni amministrative. Dieci quelli in provincia di Genova: Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d’Aveto, Torriglia, Vobbia e Zoagli.

I cittadini sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco, e alle 12 l’affluenza media era del 14,90% contro il 14,69% della tornata precedente di cinque anni fa. Nell’area della Città Metropolitana di Genova l’affluenza però cala: alle 12 di domenica era andato a votare il 13,70% degli aventi diritto contro il 14,95% di cinque anni fa.

Nessuno dei Comuni del genovesato al voto ha più di 15mila abitanti, quindi il sistema elettorale prevede un turno unico senza ballottaggio, dove vince il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Nel caso ci fosse uno spareggio si svolgerà anche un ballottaggio.

Il Comune che ha registrato la maggiore affluenza è quello di Santo Stefano d’Aveto, dove alle 12 aveva votato il 24,47% degli aventi diritto contro il 20,02% dell’elezione precedente. I cittadini tornano al voto dopo la scomparsa del sindaco Roberto Pareti: il candidato principale è l’ex senatore M5s e Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli, attuale vicesindaco reggente, che sfida Giancarla Armerini in un duello che vede Crucioli cercare la legittimazione diretta dal voto popolare.

Elezioni amministrative, l’affluenza alle 12 in provincia di Genova

Casella: 15,76%,

Ceranesi il 10,61%

Cogoleto il 14,79%

Crocefieschi il 22,37%,

Ronco Scrivia 15,38%,

San Colombano 10,61 %

Santo Stefano d’Aveto 24,47%

Torriglia 17,33%

Vobbia 19,69%

Zoagli il 7,33%

Sino a quando si vota

Le urne sono aperte domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e poi lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Nell’entroterra sono coinvolti circa 20mila elettori aventi diritto.