Elezioni amministrative, al voto 10 comuni del Genovesato: tutti i candidati

Genova. Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d’Aveto, Torriglia, Vobbia e Zoagli: sono i 10 Comuni della Città metropolitana di Genova al voto per le elezioni amministrative 2026.

Le urne sono aperte oggi, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e poi domani, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Coinvolti circa 20mila elettori aventi diritto relativamente a centri dell’entroterra, se si eccettua Cogoleto.

Nessuno dei Comuni del genovesato al voto ha più di 15mila abitanti quindi il sistema elettorale prevede un turno unico senza ballottaggio, dove vince il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Nel caso ci fosse uno spareggio (era successo a Rondanina nel 2021) si svolgerà anche un ballottaggio.

Elezioni amministrative nel Genovesato, le sfide più calde

A Cogoleto il sindaco uscente Paolo Bruzzone cerca la riconferma con la lista SiAmo Cogoleto ma è sfidato dal civico Corrado Canepa, alla guida della lista civica Impegno Comune, che raccoglie consensi nell’area del centrodestra e tra gli indipendenti.

A Ceranesi torna in campo Claudio Montando ex vicepresidente della Regione, corre con la lista Bene Comune per Ceranesi dopo la fine anticipata del suo mandato; a contrastarlo Michele Casano con la lista Civica per Ceranesi e Federico Giacobbe, sostenuto dalla lista Ceranesi nel Cuore, candidato in area Fratelli d’Italia, già consigliere municipale di M5s e poi con civiche vicine a Bucci.

Nelle valli Scrivia e Trebbia si registrano i confronti tra Sergio Agosti e Antonella Semino a Ronco Scrivia, tra Gabriele Reggiardo e Sabrina Ogemini a Casella, e l’accesa competizione a Torriglia tra Maurizio Beltrami, che cerca uno storico quarto mandato, e Daniela Segale, già presidente del parco dell’Antola.

A Crocefieschi e Vobbia i sindaci uscenti Bassignana e Franceschi affrontano rispettivamente le liste di Morabito e Ermodatillo, con la particolarità della presenza della Fiamma Tricolore nel piccolo centro di Crocefieschi.

Completano il quadro tre comuni della zona montana e del Levante. A Santo Stefano d’Aveto si torna al voto dopo la scomparsa del sindaco Roberto Pareti: il candidato principale è l’ex senatore M5s e Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli, attuale vicesindaco reggente, che sfida Giancarla Armerini in un duello che vede Crucioli cercare la legittimazione diretta dal voto popolare.

A Zoagli si ricandida sindaco l’uscente Fabio De Ponti, “Zoagli insieme”, sfidato da Roberto Viale della lista “Al centro Zoagli”.

Nel territorio del levante si rinnova anche il consiglio di San Colombano Certenoli: si contendono la fascia tricolore Carla Casella (Continuità e futuro), uscente, e Claudio Solari, della lista Territorio e sviluppo.