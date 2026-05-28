Elettricità idroelettrica: domande e risposte su una fondamentale risorsa energetica

L’energia idroelettrica è una delle più importanti forme di energia da fonti rinnovabili. In molti Paesi infatti, Italia compresa, rappresenta una componente fondamentale del mix energetico. La fonte rinnovabile, in questo caso, è l’acqua che fin dall’antichità è stata sfruttata per la produzione di energia.

Per moltissimo tempo, è stata impiegata per produrre energia meccanica, allo scopo di far funzionare mulini e altre macchine da lavoro. In seguito, nel XIX secolo, è iniziato il suo sfruttamento per la produzione di elettricità. A questo scopo sono iniziati i lavori di costruzione degli impianti idroelettrici il cui “cuore” è rappresentato dalle centrali idroelettriche.

L’energia prodotta da queste centrali è quindi denominata energia idroelettrica e il suo ruolo nella transizione energetica è particolarmente rilevante. Data la sua importanza nell’ottica della sostenibilità ambientale, cerchiamo di svelare qualche curiosità al riguardo.

Perché l’energia idroelettrica è classificata tra le energie “green”?

La produzione di elettricità effettuata grazie agli impianti idroelettrici non comporta il rilascio di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti. Come ricordato, la fonte di produzione è l’acqua, una risorsa che si rigenera di continuo attraverso il cosiddetto ciclo idrologico. Se consideriamo un arco temporale umano, l’acqua è una risorsa inesauribile.

Quando invece si produce elettricità utilizzando petrolio, carbone o gas naturale, si ha inevitabilmente un rilascio consistente di anidride carbonica, con pesanti conseguenze ambientali.

Le centrali idroelettriche in Italia sono numerose?

In Italia ci sono molte centrali idroelettriche, alcune delle quali di dimensioni considerevoli. Secondo quanto riportato dalle fonti più aggiornate, le centrali attive nel nostro Paese sono 4.907(1). Pur essendo presenti in tutto il territorio nazionale, il maggior numero di impianti si trova nelle regioni settentrionali, caratterizzate da abbondanza di corsi d’acqua, elevata portata dei fiumi e forti dislivelli.

Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, suddivide il territorio italiano in tre parti: nell’Italia settentrionale ci sono 3.986 centrali, nell’Italia centrale ce ne sono 580 mentre le rimanenti 341 si trovano nell’Italia meridionale e insulare(1).

Qual è la centrale idroelettrica più grande d’Italia?

Il più grande impianto idroelettrico italiano si trova in Piemonte. È la centrale idroelettrica “Luigi Einaudi” e si trova a Entracque, un comune in provincia di Cuneo. L’impianto ha due dighe, quella di Chiotas, a poco meno di 2.000 m di altitudine, e quella della Piastra, a circa 1.000 m di altitudine. La sua attuale produzione annua è di circa 430 GWh, anche se la producibilità è superiore.

Quante centrali idroelettriche ci sono in Liguria?

Fra le regioni dell’Italia settentrionale, la Liguria, per ragioni di conformazione geografica, è quella con il numero più basso di centrali: “solo” 102. La produzione annua relativa al 2024 è stata di 278,4 GWh, non particolarmente elevata, ma comunque doppia rispetto a quella dell’anno precedente(2).

Energie green: il primato dell’energia idroelettrica

Considerando la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, l’idroelettrico è la risorsa più importante perché copre circa il 17% della domanda di elettricità. Seguono il fotovoltaico (11%), l’eolico (7%), le biomasse (4%) e la geotermia (2%)(2,3). Il resto della domanda di energia elettrica viene soddisfatto dalla produzione derivante dalle fonti non rinnovabili.

Fonti dei dati presenti nell’articolo

1) Terna – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia 2024 – Impianti di generazione – https://download.terna.it/terna/03_IMPIANTI%20DI%20GENERAZIONE_8ddfc50c3f3e879.pdf

2) Terna – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia 2024 – https://download.terna.it/terna/05_PRODUZIONE_8de068230b75afe.pdf

3) Terna – https://www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/consumi-elettrici-2024.